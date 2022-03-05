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美民調：7成民眾贊成烏克蘭設禁飛區 8成拒買俄石油

中央社／華盛頓4日綜合外電報導
有民調顯示超過7成美國受訪民眾支持在烏克蘭設禁飛區、8成支持禁止進口俄國石油。圖為俄羅斯「盧克石油」2018年在裡海上的平台。(路透資料照片)
有民調顯示超過7成美國受訪民眾支持在烏克蘭設禁飛區、8成支持禁止進口俄國石油。圖為俄羅斯「盧克石油」2018年在裡海上的平台。(路透資料照片)

有民調顯示超過7成美國受訪民眾支持在烏克蘭設禁飛區、8成支持禁止進口俄國石油。在兩黨同聲要求禁止進口俄國石油後，白宮今天表示正在考慮減少進口。

路透報導，白宮發言人莎奇（Jen Psaki）在簡報會上告訴記者：「政府正設法降低俄國石油進口量，同時確保維持全球供需。」 她表示白宮就此事與國會保持聯繫。

西維吉尼亞州民主黨籍參議員曼欽（Joe Manchin）與阿拉斯加州共和黨籍參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）昨天提案，因應俄羅斯入侵烏克蘭，兩黨立法禁止俄羅斯能源進口，稱這是對俄羅斯「武器化」能源的反擊。

這項法案在參院以「快速立法程序」處理，白宮可依據這項立法禁止進口，此舉有助分擔任何價格飆漲的責任。

●民意力挺 不分政黨傾向

根據路透/易普索（Reuters/Ipsos）今天完成的民調，兩黨多數美國人認為美國應該停止採購俄羅斯石油，包括絕大多數共和黨人和民主黨人在內的80%左右美國民眾支持這項措施。

74%兩黨美國人表示，美國和其在北大西洋公約組織（NATO）盟邦應該在烏克蘭實施禁飛區。

不過白宮仍在謹慎考慮，擔心油價飆升可能會加劇已經創下數十年新高的通貨膨脹情況。

美國是全球最大的汽油消費國，原因在於大型汽車、長途駕駛和許多地區缺乏大眾運輸，油價上漲向來是美國領導人的政治毒藥。

根據美國能源情報署（EIA）數據，美國去年平均每月從俄羅斯進口超過2040萬桶原油和精煉產品，約占美國液體燃料進口量8%。

白宮經濟顧問勞史（Cecilia Rouse）指出，儘管美國進口的俄羅斯石油不多，但仍在審視一系列可能措施。

勞史在簡報會上說：「真正最重要的是，我們維持全球能源的穩定供應。」她表示，如果美國準備減少對俄羅斯能源的消費，政府正「考慮現在能採取的各種選項」。

俄羅斯 白宮 石油

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