「除非拿槍逼我」 馬斯克：「星鏈」不封俄羅斯新聞

SpaceX公司執行長馬斯克，資料畫面。(路透)

烏俄戰爭爆發後，歐盟、多個國家及科技巨擘紛紛動手封殺或限制「RT」與「俄羅斯 衛星通訊社」等俄羅斯官媒傳播訊息，但SpaceX公司執行長馬斯克 5日表示，「星鏈」（Starlink）衛星服務不會照辦。

馬斯克在推特表示，「星鏈」（Starlink）接獲（非烏克蘭 的）部分政府告知，要封殺俄羅斯新聞來源。但他表示，「除非拿槍逼著，我們不會這麼做」。

馬斯克寫道，「很抱歉成為一位言論自由絕對主義者」。在另一條回覆網友的推文更表示，「所有新聞來源都是部分宣傳，有些來源比其他更多而已」。