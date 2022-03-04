我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院通過決議 解除全國疫情緊急狀態 拜登揚言否決

俄軍攻向烏戰略港口城市 馬立波市長：已被封鎖

「砲聲從沒停過」 烏南城市斷水斷網 青少年荷槍抗俄

編譯陳韻涵／綜合4日電
烏克蘭軍力阻俄軍攻取南部最大港口城敖德薩，民眾不僅協力堆沙包築陣線，連青少年也領到槍枝練習射擊，準備殺敵。（Getty Images）
烏克蘭軍力阻俄軍攻取南部最大港口城敖德薩，民眾不僅協力堆沙包築陣線，連青少年也領到槍枝練習射擊，準備殺敵。（Getty Images）

俄羅斯軍隊在烏克蘭南部城市的攻勢中，在尼古拉耶夫(Mykolaiv)與烏克蘭軍隊僵持不下，而海港城馬立波(Mariupol)則持續遭砲轟，官員表示，當地情況瀕臨人道災難邊緣；烏軍力阻俄軍攻取南部最大港口城敖德薩(Odessa)，烏克蘭民眾協力堆沙包築陣線，連青少年也領到槍枝練習射擊；俄國入侵烏克蘭迄今，已有三名指揮官在前線喪命，包括俄國中央軍區第41聯合兵種協同副指揮官、47歲的蘇霍維斯基(Andrei Sukhovetsky)。

尼古拉耶夫地方行政官員基姆(Vitaliy Kim)在社群媒體Telegram上發文寫道，烏俄兩軍在此僵持，「我們不射擊，他們也暫停砲火。」基姆稱俄國軍機未離開太遠，「他們還在這，但不在城裡」。 

馬立波 住宅區遭砲轟

紐約時報報導，在遭俄軍圍困數日的馬立波，平民住宅區遭砲轟被毀；當地停電且網路、手機斷訊，相關畫面斷斷續續傳出。

頓內次克地區巡警警長韋爾辛(Mikhail Vershinin)表示，一旦網路恢復，預料「恐怖影象」會湧上網；他形容，當地情況「瀕臨人道災難邊緣」。

3日逃離馬立波的黛安娜‧博格(Diana Berg)說：「人們身處黑暗城市、寒冷房間，沒水沒網路。我們只聽到爆炸聲響，槍聲與砲擊日夜都沒停過。」

黑海沿岸的尼古拉耶夫及敖德薩硝煙四起，凸顯俄軍持續朝沿海城市推進。

尼古拉耶夫市長森克維奇(Oleksandr Senkevich)荷槍出席記者會，稱俄軍從南北與東方包夾逼近，這批俄國部隊日前拿下烏南首個重要城市赫爾松(Kherson)，兩城相距40哩。

森克維奇表示，部分俄軍3日下午已進入該城郊區，殺害當地校長等人，烏軍力阻俄軍朝市中心攻擊。

●烏奪回尼古拉耶夫機場

烏軍4日從俄軍手中奪回尼古拉耶夫機場， 推特影片顯示，機場重新飄揚起烏克蘭國旗，烏軍欣喜。

部分俄軍朝烏克蘭第三大城敖德薩進攻，居民利用人鏈接力方式運送並堆疊沙包，防範俄軍進攻。

俄軍上周進犯烏克蘭以來，已有三名指揮官戰死沙場，凸顯俄軍侵略烏克蘭未如計畫順遂。

西方官員表示，俄國中央軍區第41聯合兵種協同副指揮官、47歲少將蘇霍維斯基2日狙擊手擊斃，另兩名命喪前線的俄國將領分別是一名地區指揮官和兵團指揮官。

這名西方官員表示，俄國高級指揮官陣亡，凸顯俄軍攻城掠地的進展停滯，導致他們希望占領更多地區並擴大控制權而陷入險境。

在遭俄軍圍困數日的多座城市，都有平民住宅區毀於俄軍轟炸或砲擊。圖為基輔郊外26公...
在遭俄軍圍困數日的多座城市，都有平民住宅區毀於俄軍轟炸或砲擊。圖為基輔郊外26公里處的小城Irpin鎮的一處民宅遭砲擊後起火。(美聯社)

烏克蘭 俄國 機場

上一則

美境內烏民臨時保護身分啟動 18月享工作權免驅逐

下一則

俄軍沒炸住宅區？烏克蘭軍救嬰兒照片瘋傳 打臉普亭

延伸閱讀

開戰Day10／俄軍攻向烏克蘭戰略港口城市馬立波 市長承認被封鎖

開戰Day10／俄軍攻向烏克蘭戰略港口城市馬立波 市長承認被封鎖
美駐聯合國大使：俄軍正在靠近烏克蘭第二大核電廠

美駐聯合國大使：俄軍正在靠近烏克蘭第二大核電廠
俄新法將獨立報導視為犯罪 CNN、BBC、彭博退出俄國

俄新法將獨立報導視為犯罪 CNN、BBC、彭博退出俄國
普亭否認俄軍砲轟烏克蘭城市 斥為假消息

普亭否認俄軍砲轟烏克蘭城市 斥為假消息

熱門新聞

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)。 美聯社

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

2022-02-27 08:23
圖沙耶夫（Magomed Tushaev)(左)。(取材自推特)

奉命殺澤倫斯基 俄特種部隊被烏殲滅 56輛戰車成碎片

2022-02-27 00:25
俄羅斯與烏克蘭雙方代表團於美東時間28日約上午6時正式開始談判。(路透)

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

2022-02-28 13:40
基輔市中心附近，砲火中冒出火光與濃煙。路透

影／澤倫斯基問「為何攻擊幼稚園」 烏稱3500俄兵喪命

2022-02-26 03:15
烏克蘭軍方昨天公布影片稱，運用土耳其製武裝無人機對入侵的俄羅斯部隊進行攻擊。（截自推特）

影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面

2022-02-27 18:50
根據安赫德市長的說法，位於札波羅熱的「歐洲最大核電站」發生火災。截自推特

烏克蘭札波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」

2022-03-03 22:12

超人氣

更多 >
找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭
控制烏克蘭 普亭無意休戰…馬克宏悲觀：最糟的還沒來

控制烏克蘭 普亭無意休戰…馬克宏悲觀：最糟的還沒來

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺
布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭

布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭
龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了

龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了