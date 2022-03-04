「砲聲從沒停過」 烏南城市斷水斷網 青少年荷槍抗俄

烏克蘭軍力阻俄軍攻取南部最大港口城敖德薩，民眾不僅協力堆沙包築陣線，連青少年也領到槍枝練習射擊，準備殺敵。（Getty Images）

俄羅斯軍隊在烏克蘭 南部城市的攻勢中，在尼古拉耶夫(Mykolaiv)與烏克蘭軍隊僵持不下，而海港城馬立波(Mariupol)則持續遭砲轟，官員表示，當地情況瀕臨人道災難邊緣；烏軍力阻俄軍攻取南部最大港口城敖德薩(Odessa)，烏克蘭民眾協力堆沙包築陣線，連青少年也領到槍枝練習射擊；俄國 入侵烏克蘭迄今，已有三名指揮官在前線喪命，包括俄國中央軍區第41聯合兵種協同副指揮官、47歲的蘇霍維斯基(Andrei Sukhovetsky)。

尼古拉耶夫地方行政官員基姆(Vitaliy Kim)在社群媒體Telegram上發文寫道，烏俄兩軍在此僵持，「我們不射擊，他們也暫停砲火。」基姆稱俄國軍機未離開太遠，「他們還在這，但不在城裡」。

馬立波 住宅區遭砲轟

紐約時報報導，在遭俄軍圍困數日的馬立波，平民住宅區遭砲轟被毀；當地停電且網路、手機斷訊，相關畫面斷斷續續傳出。

頓內次克地區巡警警長韋爾辛(Mikhail Vershinin)表示，一旦網路恢復，預料「恐怖影象」會湧上網；他形容，當地情況「瀕臨人道災難邊緣」。

3日逃離馬立波的黛安娜‧博格(Diana Berg)說：「人們身處黑暗城市、寒冷房間，沒水沒網路。我們只聽到爆炸聲響，槍聲與砲擊日夜都沒停過。」

黑海沿岸的尼古拉耶夫及敖德薩硝煙四起，凸顯俄軍持續朝沿海城市推進。

尼古拉耶夫市長森克維奇(Oleksandr Senkevich)荷槍出席記者會，稱俄軍從南北與東方包夾逼近，這批俄國部隊日前拿下烏南首個重要城市赫爾松(Kherson)，兩城相距40哩。

森克維奇表示，部分俄軍3日下午已進入該城郊區，殺害當地校長等人，烏軍力阻俄軍朝市中心攻擊。

●烏奪回尼古拉耶夫機場

烏軍4日從俄軍手中奪回尼古拉耶夫機場， 推特影片顯示，機場重新飄揚起烏克蘭國旗，烏軍欣喜。

部分俄軍朝烏克蘭第三大城敖德薩進攻，居民利用人鏈接力方式運送並堆疊沙包，防範俄軍進攻。

俄軍上周進犯烏克蘭以來，已有三名指揮官戰死沙場，凸顯俄軍侵略烏克蘭未如計畫順遂。

西方官員表示，俄國中央軍區第41聯合兵種協同副指揮官、47歲少將蘇霍維斯基2日狙擊手擊斃，另兩名命喪前線的俄國將領分別是一名地區指揮官和兵團指揮官。

這名西方官員表示，俄國高級指揮官陣亡，凸顯俄軍攻城掠地的進展停滯，導致他們希望占領更多地區並擴大控制權而陷入險境。