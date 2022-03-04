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反制社群平台 俄羅斯封鎖臉書和推特

編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯封鎖臉書和推特。路透
俄羅斯封鎖臉書和推特。路透

為了反制歐美對俄羅斯媒體的封鎖與管制，俄羅斯政府近日陸續宣布封鎖多家外媒和社群媒體，包括臉書、推特、CNN、 彭博新聞、BBC等。

俄羅斯國家資訊科技、通訊和大眾媒體監督局 （Roskomnadzor)）表示，自2020年10月以來，臉書上已發生26起歧視俄羅斯媒體的案例，包含近期對今日俄羅斯 （RT） 與俄羅斯新聞社 （RIA news agency） 等國營媒體的內容限制，此舉違反俄羅斯公民的權利和自由。

臉書母公司Meta全球事務總裁克萊格（Nick Clegg）發布聲明表示，封鎖平台將切斷數百萬俄羅斯民眾獲取可靠資訊，並剝奪他們與家人朋友聯繫的自由，代表他們被「噤聲」，強調會盡一切努力恢復服務，讓人們可以安全表達自身立場。

為了防止假消息散播，臉書和IG本周限制歐盟和英國對RT電視台和俄羅斯衛星通訊社 (Sputnik) 的存取管道，歐盟也宣布境內禁播俄羅斯國營媒體節目。

此外，俄媒報導指，俄國監管機構也將封鎖推特，但推特並未對此做出回應。該公司之前表示，在俄羅斯的部分服務確實已受到限制。

除了社群媒體，多家外媒包括BBC、CNN、美國之音、德國之聲、自由歐洲電台、彭博新聞等也相繼被俄國封鎖。

俄羅斯4日針對言論自由做出一連串行動，包含國會通過法例，禁止媒體散播有關俄軍的假新聞，違者最高將面臨15年監禁。

俄羅斯 臉書 社群媒體

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