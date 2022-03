聯合國人權理事會通過 支持調查俄國違反人權行徑

聯合國 人權理事會今天做出歷史性表決,支持對俄羅斯 在烏克蘭 戰爭犯下的違反人權行為展開調查。這使得俄國國際處境顯得從未如此孤立。

法新社報導,聯合國人權理事會(UN Human Rights Council)今天對烏克蘭的提案進行表決,47個理事會成員當中多達2/3投下同意票,贊成對俄羅斯的作為進行盡可能最高層級調查,以追究犯行者的責任。

#HRC49 | The @UN🇺🇳 Human Rights Council adopted a resolution calling for the "swift and verifiable" withdrawal of #Russian🇷🇺 troops and Russian-backed armed groups from the entire territory of #Ukraine🇺🇦.



