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烏克蘭計畫 周末與俄舉行第3輪和談

聯合國人權理事會通過 支持調查俄國違反人權行徑

中央社日內瓦4日綜合外電報導
烏克蘭駐聯合國日內瓦總部大使菲利潘科（Yevheniia Filipenko，圖）在壓倒性表決結果出爐後說：「外界不斷對（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）釋出明確訊息：你在國際上被孤立了，全世界都反對你。」路透
烏克蘭駐聯合國日內瓦總部大使菲利潘科（Yevheniia Filipenko，圖）在壓倒性表決結果出爐後說：「外界不斷對（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）釋出明確訊息：你在國際上被孤立了，全世界都反對你。」路透

聯合國人權理事會今天做出歷史性表決，支持對俄羅斯烏克蘭戰爭犯下的違反人權行為展開調查。這使得俄國國際處境顯得從未如此孤立。

法新社報導，聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）今天對烏克蘭的提案進行表決，47個理事會成員當中多達2/3投下同意票，贊成對俄羅斯的作為進行盡可能最高層級調查，以追究犯行者的責任。

今天的表決結果，被視為聯合國人權理事會做出極度強硬決定，因為這個機構從未通過直接針對俄羅斯的決議案。

今天的表決只有俄羅斯和厄利垂亞（Eritrea）投下反對票，有13國棄權，包括莫斯科傳統支持者中國、委內瑞拉和古巴。

烏克蘭駐聯合國日內瓦總部大使菲利潘科（Yevheniia Filipenko）在壓倒性表決結果出爐後說：「外界不斷對（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）釋出明確訊息：你在國際上被孤立了，全世界都反對你。」

紐約聯合國大會2日才通過強力責難俄羅斯決議，以141票贊成、5票反對的懸殊差距，同意譴責莫斯科入侵烏克蘭並要求立即撤軍。今天的表決結果又讓俄羅斯再受重擊。

聯合國人權理事會決議，以「盡可能最強烈措辭」，對「俄羅斯聯邦侵略烏克蘭造成的侵犯人權和違反國際人道法」予以譴責。

決議文當中還要求，「俄羅斯聯邦的部隊與俄羅斯支持的武裝團體，迅速從烏克蘭全部領土可核實撤離」。

今天表決結果的最大重點，是開啟成立獨立國際調查委員會的可能性，這是聯合國人權理事會能下令採取的最高層級調查，以查清「俄羅斯聯邦侵略烏克蘭之下…所有涉嫌侵犯人權和虐待行為」。

這項決議要求指派3名調查員，來「確立事實、事發情況及任何這類侵犯和虐待的根本原因」，並收集證據以「確保該負責任的人受到究責」。

自從俄羅斯一周多前開始入侵烏克蘭後，已有數百名烏克蘭平民喪生、120多萬烏克蘭人逃到他國。位於荷蘭海牙的國際刑事法院（International Criminal Court）已對莫斯科可能在烏克蘭犯下戰爭罪展開調查。

聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）今天對烏克蘭的...
聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）今天對烏克蘭的提案進行表決，47個理事會成員當中，32國投下同意票，贊成對俄羅斯的作為進行盡可能最高層級調查，以追究犯行者的責任。2國投下反對票，有13國棄權。路透

俄羅斯 烏克蘭 聯合國

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