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俄烏戰事 中國外交部嗆美：做了哪些有利和平的事？

龐培歐：台應展現自衛決心 美希望傾聽台軍事需求

記者張加、賴昭穎／即時報導
美國前國務卿龐培歐下午出席在台北君悅飯店舉行的訪台記者會。(記者余承翰／攝影)
美國前國務卿龐培歐下午出席在台北君悅飯店舉行的訪台記者會。(記者余承翰／攝影)

美國前國務卿龐培歐在記者會指出，美方希望多傾聽台灣高層表達對軍事裝備與訓練的需求，若台灣展現決心，準備經費購買裝備，美方也會提供幫助；要讓中國大陸國家主席習近平知道，戰爭代價非常高。

龐培歐（Mike Pompeo）今天下午在君悅飯店舉行記者會，由遠景基金會執行長賴怡忠主持並提問，但原定一小時的記者會，縮短至30分鐘左右便結束。

關於俄烏與兩岸情勢，龐培歐說，俄羅斯入侵烏克蘭，對所有人都是一個教訓；他稍早演講時提出，應該承認中華民國（台灣）的主權事實，承認這樣的現實才能達到所謂的清晰、明確。

龐培歐在任期尾聲解除對台交往限制，外界好奇為何不早些解除？龐培歐表示，當初決定解除對台交往限制，對待台灣外交官與對待其他國家的外交官一樣，因為這是一個主權國家；多年來，一層層奇怪的限制只是為了不激怒北京當局，但他認為並不合理。

至於為何沒有更早解除對台交往限制，龐培歐說，官僚系統很難推動，也希望能夠面面俱到，並做到完整、透明公開。

被問到如何看待兩岸戰爭風險時，龐培歐說，談論兩岸風險不能用靜態方式，要看台灣與西方國家的準備、因應與決心；美國希望能多傾聽台灣高層表達對軍事設備、軍事訓練援助的需求，若台灣展現決心，準備一筆經費購買設備，美方也會提供相關訓練。

龐培歐並說，若中國大陸在台海掀起戰端，對習近平而言，代價是非常高的；但外界要進一步了解習近平並不僅運用軍事力量，還會運用情報、經濟力量、網路論述的力量以影響小國跟周邊社會，必須了解習近平在軍事以外的其他攻勢會帶來哪些風險。

龐培歐 習近平 中華民國

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