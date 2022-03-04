彭博：烏克蘭核電廠遭砲擊是虛驚 不致重演車諾比危機

烏克蘭札波羅熱核電廠廠區周五凌晨在俄軍砲擊下起火燃燒，不過沒有影響到反應爐，造成市場一場虛驚。(路透)

位於烏克蘭 的歐洲最大核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠當地時間4日凌晨遭到俄軍砲擊，引發火災，烏克蘭官員警告這座核電廠要是出事「會是十個車諾比等級」，曾經引發市場一度驚嚇。

但在火勢撲滅後，市場似乎已斷定這是一場虛驚。彭博資訊分析指出，和當年車諾比核電廠那種反應爐近乎「裸奔」的蘇聯老舊設計相比，札波羅熱的反應爐是有厚實的殼擋住反應爐的新式設計，不太可能重演車諾比的危機。

彭博策略師認為，札波羅熱核電廠的六個反應爐是壓水反應爐（pressurized water reactors），反應爐周圍有安全圍阻體結構，可以阻隔輻射外洩。圍阻體是一層厚厚的金屬和水泥殼，其設計甚至要能承受飛機墜毀都不破掉。這是與車諾比不同的設計，在過去幾十年中也已經多次升級。

1986年發生嚴重核災的車諾比核電廠，其石墨式反應爐沒有厚重的圍阻體鉗住，當時一發生事故，發生氣爆，很快就掀開薄博的屋頂把放射性物質直接噴發到空氣與周遭。

除了圍阻體設計，札波羅熱的新式反應爐也比車諾比有更多層的安全保障，包括多個備用的冷卻系統，有額外的柴油發電機，即使在主電源中斷時也可以將核燃料棒保持在合適的溫度。這意味著類似福島的核災也不太可能發生，當時核燃料數小時未能冷卻，導致反應爐爐心熔毀。

從當時的現場影片來看，札波羅熱遭到砲擊起火多半是管理區域，損害看起來很小，並且沒有釋放輻射。當地緊急服務部門後來在臉書 發出貼文說，扎波羅熱核電廠的火災已經得到控制，核電設施沒有直接風險。

不過，在火勢撲滅後，俄軍也攻下接管了這座歐陸最大的核電廠。