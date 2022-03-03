爆炸將比車諾比大10倍 烏外長要求俄軍停攻核電站

根據安赫德市長的說法，位於紮波羅熱的「歐洲最大核電站」發生火災。截自推特

美東時間 20:58更新

烏克蘭 外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特證實紮波羅熱核電廠起火的消息，並警告爆炸的規模將「比車諾比大10倍」。

庫列巴寫到，「俄軍正從四面八方朝著歐洲最大核電廠的紮波羅熱核電廠開火，已經發生火災了。如果它爆炸了，將會比車諾比大10倍！俄羅斯 人必須『立刻』停火，容許消防隊建立安全區」。

烏國官員向美聯社記者表示，紮波羅熱核電廠所在地附近的偵測到輻射水平升高。不過，烏克蘭國家緊急勤務部門報告最新狀況時指出，核電廠的輻射與消防安全狀況都在正常範圍內，「核電廠的火災狀況是正常的」。

國際原子能總署（IAEA）表示，他們注意到紮波羅熱核電廠受到砲擊的消息，正跟烏克蘭當局保持聯繫。

美東時間 20:04更新

根據來自烏克蘭的消息，位在烏克蘭南部的歐洲最大核能發電廠，在當地時間4日凌晨疑似遭到俄軍砲擊，引發火勢。烏克蘭一位政治評論員說，這是俄軍的另類核武攻擊。核電廠受損情況也不清楚。

鄰近札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant，ZNPP）的安赫德（Enerhodar）市長在網路發文說，這座核電廠今早在遭俄軍攻擊後失火。

「衛報」報導，安赫德市長奧爾洛夫（Dmytro Orlov）在官方Telegram上表示「由於敵人不斷砲擊歐洲最大核電站的建築物和單元，紮波羅熱核電廠（Zaporizhzhya Nuclear Power Plant）著火了」，目前尚未提供其他細節。

奧爾洛夫錄製一段短影片並分享給多家烏克蘭當地媒體，同時敦促俄羅斯軍隊立即停止砲擊該工廠。

根據該工廠一名員工發布的Telegram訊息，俄羅斯軍隊向核設施開火，讓該員工表示「注意！俄羅斯軍隊正向紮波羅熱核電站射擊，歐洲最大的核電站存在真正的核危險威脅，我們要求停火！」

У результаті обстрілів російських окупантів на Запорізькій АЕС виникла пожежа. Дивіться, як це було pic.twitter.com/WauO63LdN9 — hromadske (@HromadskeUA) March 4, 2022

奧爾洛夫先前曾表示烏克蘭軍隊正在該市郊區與俄軍作戰，且有報導提到一支俄軍縱隊正向核電站進發，並於3日晚間聽到響亮的槍聲和火箭彈聲。

烏克蘭獨立新聞社（UNIAN）和公共電視台（Hromadske）也報導說核電站發生火災。

針對核電廠遭到攻擊的消息，經常接受西方媒體訪問的政治評論員波多利雅科（Melaniya Podolyak）推文說，俄國 不需要動用核子彈頭，只需要炸毀札波羅熱核電廠就行。

核電廠遭到砲擊的新聞來自烏克蘭最新消息（UkraineEnglishUpdates）等管道，這個推特引述並轉推了ZNPP新聞發言人發布的內容和影片。

來源：Запорізька АЕС YouTube