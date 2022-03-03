澤倫斯基喊話普亭：見面談 這是結束戰爭唯一方式

烏克蘭總統澤倫斯基。(美廉社)

俄烏交戰進入第九天，俄烏代表團甫結束第二輪談判，雙方同意開闢人道走廊來撤離平民。俄方代表並透露，雙方同意在「最近的將來」舉行第三輪會談。

法國總統馬克宏3日與俄羅斯總統普亭 通電話，馬克宏警告普亭正在烏克蘭 犯下大錯，會讓俄羅斯付出重大代價，但是普亭表示軍事行動會依照計畫進行，並認為普亭的目標是占領整個烏克蘭。

對此，烏克蘭總統澤倫斯基 在記者會上向普亭喊話，稱與他直接會談是「停止戰爭的唯一方法」，同時也呼籲西方對烏克蘭領空建立禁飛區，或直接提供戰機。

烏克蘭總統澤倫斯基3日在記者會上向普亭喊話，稱與他直接會面是「停止戰爭的唯一方法」，他說，「我們不攻擊俄羅斯，也不打算這麼做，你想從我們這裡得到什麼？離開我們的土地。」

當談及普亭近日都坐在長桌上接待外國領袖時，澤倫斯基說，「坐下來和我談判，不要在30公尺外的地方。我不會咬人，你有什麼好怕的？」

此外，他並呼籲西方增加對烏克蘭的軍事援助，並警告說，如果允許俄國繼續推進，歐洲其他地區將受到威脅。

他表示，「如果你沒有關閉天空的力量，那就給我飛機！如果我們不在了，那上帝保佑，拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞將是下一個。相信我。」