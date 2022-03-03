我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情報官員：俄軍計畫「公開處決」 打擊烏軍士氣

點名「普亭廚師」 美加碼制裁克里姆林宮親信

澤倫斯基喊話普亭：見面談 這是結束戰爭唯一方式

編譯徐榆涵／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基。(美廉社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(美廉社)

俄烏交戰進入第九天，俄烏代表團甫結束第二輪談判，雙方同意開闢人道走廊來撤離平民。俄方代表並透露，雙方同意在「最近的將來」舉行第三輪會談。

法國總統馬克宏3日與俄羅斯總統普亭通電話，馬克宏警告普亭正在烏克蘭犯下大錯，會讓俄羅斯付出重大代價，但是普亭表示軍事行動會依照計畫進行，並認為普亭的目標是占領整個烏克蘭。

對此，烏克蘭總統澤倫斯基在記者會上向普亭喊話，稱與他直接會談是「停止戰爭的唯一方法」，同時也呼籲西方對烏克蘭領空建立禁飛區，或直接提供戰機。

烏克蘭總統澤倫斯基3日在記者會上向普亭喊話，稱與他直接會面是「停止戰爭的唯一方法」，他說，「我們不攻擊俄羅斯，也不打算這麼做，你想從我們這裡得到什麼？離開我們的土地。」

當談及普亭近日都坐在長桌上接待外國領袖時，澤倫斯基說，「坐下來和我談判，不要在30公尺外的地方。我不會咬人，你有什麼好怕的？」

此外，他並呼籲西方增加對烏克蘭的軍事援助，並警告說，如果允許俄國繼續推進，歐洲其他地區將受到威脅。

他表示，「如果你沒有關閉天空的力量，那就給我飛機！如果我們不在了，那上帝保佑，拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞將是下一個。相信我。」

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）與俄方談判代表3日...
烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）與俄方談判代表3日在白俄舉行會談。（路透）

普亭 烏克蘭 澤倫斯基

上一則

點名「普亭廚師」 美加碼制裁克里姆林宮親信

下一則

俄軍將進行「公開處決」？情報官員：以此打擊烏軍士氣

延伸閱讀

點名「普亭廚師」 美加碼制裁克里姆林宮親信

點名「普亭廚師」 美加碼制裁克里姆林宮親信
整點快訊／怎樣才能制止普亭？「寡頭獵人」獻策

整點快訊／怎樣才能制止普亭？「寡頭獵人」獻策
澤倫斯基：要俄方好好研究「賠償」這個詞

澤倫斯基：要俄方好好研究「賠償」這個詞
怎樣才能制止普亭？「寡頭獵人」獻策：斷其資源

怎樣才能制止普亭？「寡頭獵人」獻策：斷其資源

熱門新聞

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)。 美聯社

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

2022-02-27 08:23
俄羅斯與烏克蘭雙方代表團於美東時間28日約上午6時正式開始談判。(路透)

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

2022-02-28 13:40
圖沙耶夫（Magomed Tushaev)(左)。(取材自推特)

奉命殺澤倫斯基 俄特種部隊被烏殲滅 56輛戰車成碎片

2022-02-27 00:25
基輔市中心附近，砲火中冒出火光與濃煙。路透

影／澤倫斯基問「為何攻擊幼稚園」 烏稱3500俄兵喪命

2022-02-26 03:15
烏克蘭軍方昨天公布影片稱，運用土耳其製武裝無人機對入侵的俄羅斯部隊進行攻擊。（截自推特）

影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面

2022-02-27 18:50

烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰

2022-02-24 18:40

超人氣

更多 >
萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑

萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑
梅琳達首談離婚 得知比爾蓋茲外遇「哭了很多天」

梅琳達首談離婚 得知比爾蓋茲外遇「哭了很多天」
聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜

聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜
盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標

盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標
俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊

俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊