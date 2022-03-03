NBC：俄羅斯侵略烏克蘭導致德國外交政策被迫急轉彎

德國在俄烏戰事上被迫外交政策急轉彎。圖為德國總理蕭茲1日準備登上空軍一號前往以色列。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)報導分析，前總統川普執政四年對北約(NATO)不斷恫嚇抨擊，但德國 始終沒有增加國防預算或調高對北約的軍武提供，俄羅斯 總統普亭(Vladimir Putin)侵略烏克蘭 後短短幾天，德國被迫外交政策急轉彎，就連過去面對希特勒入侵時作壁上觀的瑞典和瑞士，現在也都對普亭祭出制裁。

報導指出，俄羅斯對烏克蘭發動二次世界大戰以來歐洲規模最大戰爭，使得包括德國在內的歐洲國家，長年以來抱持立場瞬間改變。

曾任美國駐歐洲安全暨合作組織(OSCE)大使及前美國駐喬治亞大使的凱利(Ian Kelly)便說：「我跟太太分析說，拜登總統對於促進歐洲團結做得不錯，但她回答說，『才不是呢，應該是普亭對於讓歐洲團結一致做得不錯』。」

凱利說，就在烏克蘭極力抵抗俄軍攻勢之際，絕大多數國家如今紛紛選邊站，譴責莫斯科並施加經濟制裁。他說：「我們看到西方國家變得空前團結。」

民主黨維吉尼亞州聯邦參議員肯恩(Tim Kaine)也說，拜登在國情咨文演說中嚴詞批判俄羅斯侵略烏克蘭，就在所有人都在稱讚烏克蘭人的同時，令人值得欣慰的是，「這是非常艱困的時刻，但包括北約在內的盟邦卻展現了價值」。肯恩說：「要記得，川普則是拼命討好普亭，踐踏北約。」

凱利分析，川普執政期間，法國、德國等歐洲主要國家開始各自對莫斯科擬訂獨立於歐盟架構之外的外交方針，還呼籲歐洲國家應該追求「策略自治」(strategic autonomy)，要跟美國及北約切割。

凱利說：「這就是為什麼德國總理蕭茲(Olaf Scholz)上周發表的演說，造成驚天動地的效果。」他說，蕭茲在演講中將俄羅斯侵略烏克蘭定調為歐洲歷史的轉折點，「蕭茲演說讓我覺得最為震撼的一句話是『普亭讓德國從二次大戰的歷史內疚當中得以解脫』，又宣布德國國防預算將增加一倍」。

相較之下，川普過去曾說德國「被俄羅斯吃得死死的」，並說德國享受北約享受美國提供經費的北約防衛保護，卻跟俄羅斯購買石油及天然氣，顯然對美國納稅人不公平。

俄軍入侵烏克蘭之後，蕭茲中止德俄之間的天然氣管線「北溪二號」(Nord Stream 2)。國際關係專家指出，蕭茲此舉被視為重大犧牲，因為德國對於俄羅斯天然氣仰賴甚深。

蕭茲同時宣布大幅提高國防預算，承諾投注1130億元做為特別武裝部隊預算。川普過去多次批評德國沒有達到以國內生產毛額(GDP)2%做為北約經費的目標。

凱利指出，冷戰時期向來保持中立的芬蘭，現在也跟著瑞典的腳步，尋求成為北約會員國的可能性。

國家廣播公司報導指出，匈牙利總理奧班(Viktor Orban)是普亭盟友，媒體報導曾經傳出，奧班協助俄方影響川普，導致對烏克蘭及烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)產生負面觀感，但現在連奧班也對俄羅斯侵略烏克蘭做出公開批評。