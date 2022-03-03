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聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜

才讚普亭侵烏「精明」 川普改口批俄「大屠殺」

俄軍改消耗戰 美官員：將緩慢殲滅烏軍、血洗平民

編譯徐榆涵／即時報導
俄軍2日拿下烏克蘭南部大城赫爾松。(歐新社)
俄軍2日拿下烏克蘭南部大城赫爾松。(歐新社)

俄烏戰爭第八天，俄軍2日拿下烏克蘭南部大城赫爾松（Kherson），並極力朝基輔和第二大城哈爾科夫進攻，CNN報導，多名美國官員指出，俄軍戰略正轉向「緩慢殲滅」烏克蘭軍隊，並警告說俄軍可能會對城市及平民目標進行血腥轟炸，讓這場戰爭變成激烈的消耗戰。

CNN報導，由於烏克蘭武裝部隊大力抵禦俄軍推進，並保持對基輔和其他主要城市的控制，但俄軍在鎖定完鎖定軍事設施後，現在正引進更多重型和具破壞性的武器，並瞄準民用基礎設施。

一名西方高階情報官員表示，戰略轉變可能代表俄國總統普亭承認，能迅速推翻基輔的初步計畫已經失敗，部分原因是烏軍抵禦能力比預期強，部分原因則是後勤保障出現失誤，拖慢俄軍進攻速度。

美國官員表示，俄軍將加強對烏克蘭城市的砲擊力度，並可能派出上萬軍隊進攻，面臨消耗戰，烏軍部隊可能會缺乏戰鬥物資。

美國官員指出，美國過去幾天向烏克蘭交付數百枚刺針飛彈，但美國和北約已經明確表示，他們不會派軍保衛烏克蘭。

針對目前烏俄兩國損失的狀況，美國官員透露，目前俄羅斯在烏克蘭境內損失約3到5％的戰車、軍機、火砲等軍事資產，但是烏克蘭已損失大約10％。

置於烏克蘭所需物資，美官員說，他們需要子彈、繃帶、燃料和彈藥，還有人道主義支持以協助醫療援助和維持醫院運作。

烏克蘭 普亭 俄羅斯

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