聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜

中國常駐聯合國代表張軍呼籲，通過對話協商尋求烏克蘭問題的全面解決。（取自常駐聯合國代表團網站）

聯合國 大會當地時間2日以壓倒性票數通過決議，譴責俄羅斯侵略烏克蘭 ，要求莫斯科無條件撤軍，中國在表決中棄權。中國常駐聯合國代表張軍對此解釋稱，一味施壓制裁，製造分裂對抗，只會導致局面更加複雜，使危機消極影響迅速外溢，甚至波及更多國家。

美國2月25日在聯合國安全理事會提出決議案，譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並要求俄軍「立刻、完全、無條件撤出烏克蘭境內」，中國大陸當時也投下棄權票，但該提案最後遭擁有否決權的俄國否決。

據中央社發自紐約的報導，在美國主導下，聯合國安全理事會上周要求193個會員國就烏克蘭局勢召開緊急特別會議，為40年來首見。歷經近三天發言，141國支持譴責俄羅斯侵略烏克蘭，俄國、白俄羅斯 、北韓等五國投下反對票，中國、印度、伊朗等35國選擇棄權。

表決結果顯示在聯合國總部大會堂螢幕時，在場代表紛紛起立鼓掌。

根據中國常駐聯合國代表團官網消息，張軍就中方投票立場作解釋性發言。他表示，中方始終主張尊重各國主權和領土完整，根據聯合國憲章宗旨和原則和平解決國際爭端。當前最重要的是盡可能緩解現地局勢，避免衝突升級甚至失控。俄羅斯同烏克蘭已經舉行首輪談判，盡管存在分歧，雙方都表現出繼續推進談判的意願。

張軍說，面對十分複雜敏感的形勢，中方再次呼籲國際社會堅持政治解決大方向，為當事方直接對話談判創造有利氛圍和條件。

他指出，2日提交的決議草案，事先沒有在全體會員國範圍內進行充分磋商，沒有全面考慮當前危機背後的歷史經緯和複雜矛盾，沒有強調安全不可分割原則的重要性，也沒有突出推動政治解決、加大外交努力的緊迫性。這些都與中方一貫堅持的立場主張不符，中方不得不對決議草案投了棄權票。

張軍強調，烏克蘭危機的最終解決，還是要摒棄冷戰思維，摒棄以損害他國安全為代價維護自身安全的邏輯，摒棄以擴張軍事集團謀求地區安全的作法，要在重視和尊重各國合理安全關切基礎上，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

他呼籲國際社會本著負責任態度，推動有關各方盡快回到政治解決的軌道上來，通過對話協商尋求烏克蘭問題的全面解決。中方願繼續為此發揮建設性作用。