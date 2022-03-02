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美取消本周洲際飛彈試射 避免情勢升級

美擴大對俄制裁 並對白俄羅斯出口管制

中央社／華盛頓2日專電

因應俄羅斯入侵烏克蘭，白宮今天宣布擴大對俄羅斯經濟制裁，包括全面封鎖俄羅斯國防實體並對煉油業實施出口管制。同時將出口限制制裁擴大至白俄羅斯，以避免技術與軟體轉移到俄羅斯。

白宮今天宣布與盟友共同對俄羅斯與白俄羅斯進行另一波經濟制裁，以因應俄羅斯入侵烏克蘭，並採取行動追究白俄羅斯促成俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭的責任。

今天的制裁除了昨天總統拜登（Joe Biden）在國情咨文中宣布的禁止俄羅斯航班進入美國領空外，還包括美國商務部將出口管制政策擴大到白俄羅斯，防止物品、技術和軟體透過白俄羅斯轉移到俄羅斯，以顯著削弱兩國維持軍事入侵的能力，限制俄羅斯與白俄羅斯獲得對軍事入侵烏克蘭所需的材料，威脅區域穩定與破壞全球和平與安全。

美國也對俄羅斯國防實體實施全面封鎖。美國國務院針對俄羅斯22個國防相關實體，以進一步限制普亭戰爭機器，為俄羅斯武器開發與生產帶來巨額成本。

美國也對俄羅斯煉油業出口管制，這是俄羅斯軍隊的主要收入來源。美國商務部將對技術出口進行管制，透過對石油與天然氣開採設備的出口管制，削弱俄羅斯煉油能力，朝向降低俄羅斯作為主要能源供應商地位目標前進。

美國商務部也將針對支持俄羅斯與白俄羅斯安全、軍事與國防部門的實體納入實體清單。

白俄羅斯 烏克蘭 商務部

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