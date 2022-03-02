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美取消本周洲際飛彈試射 避免情勢升級

一洲焦點／偉大的烏克蘭人、拜登國情咨文有何亮點

美取消本周洲際飛彈試射 避免情勢升級

記者張文馨／華盛頓報導
美國五角大廈發言人柯比（John Kirby）。美聯社
美國五角大廈發言人柯比（John Kirby）。美聯社

正當全球關注俄烏戰爭會不會升級為核子大戰，美國五角大廈發言人柯比（John Kirby）2日表示，鑑於俄羅斯侵略烏克蘭的緊張情勢，國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）下令取消原定本周舉行的義勇兵3型洲際彈道飛彈試射，以表示美國無意參與任何可能導致誤解或誤會的行動。

華爾街日報報導，空軍原定3日凌晨加州范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）試射義勇兵3型洲際彈道飛彈（Minute Man III Intercontinental Ballistic Missile），現已決定推遲這項活動。

柯比表示，此一決定絕非輕率，而是展現美國是負責任的核能大國；取消這次飛彈試射，不表示美國會取消其他確保可恃核戰力的例行訓練活動。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2日在國務院對記者表示，美國依然保持與俄羅斯的外交運作空間，盼終結戰爭，美俄外交互動的前提是俄羅斯撤軍。

布林肯呼籲，「降低情勢緊張、撤回軍隊，就能展開外交道路。」

白宮2日表示，增加對俄羅斯軍工相關產業的制裁名單，布林肯說，被點名的22個實體包含製造戰鬥機、步兵戰車、飛彈、無人機和電子戰系統的公司。

俄羅斯 布林肯 柯比

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