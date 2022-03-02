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一洲焦點／偉大的烏克蘭人、拜登國情咨文有何亮點

美增加對俄制裁 布林肯明起出訪東歐磋商更多對策

記者張文馨／華盛頓報導
白宮2日宣布對俄羅斯和白俄羅斯實體的最新制裁行動，將出口管制擴及白俄羅斯。(美聯社)
白宮2日宣布對俄羅斯和白俄羅斯實體的最新制裁行動，將出口管制擴及白俄羅斯。(美聯社)

白宮2日宣布對俄羅斯和白俄羅斯實體的最新制裁行動，將出口管制擴及白俄羅斯，制裁白俄國防部，延長俄羅斯軍隊相關實體的制裁清單，並禁止美國企業出口石油和天然氣的開採設備到俄國。

此外，國務院也宣布國務卿布林肯（Antony Blinken）3日到8日將訪問東歐，會晤北約（NATO）與歐洲盟友，廣泛磋商協調應對預謀且無理發動侵略的俄羅斯。

國務院表示，布林肯將訪問比利時、波蘭、摩爾多瓦（Moldova）、拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞；布林肯預計在比利時布魯塞爾參加北約外長會議，會晤歐盟官員，參加七大工業國組織（G7）部長會議，並和夥伴開會討論面對俄羅斯侵略的國際應對之策。

拜登政府宣布的新制裁項目有5，除了點名制裁或出口禁令，還包含對俄羅斯關閉美國領空。

商務部表示，白俄羅斯支持俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）侵略烏克蘭，對白俄實施出口管制，有助相關技術從白俄轉往俄國，降低兩國維持軍事侵略的能力。

此外，美國政府點名22個向俄軍提供設備或技術的實體；對煉油設備實施技術出口管制，白宮指煉油為俄軍的主要收入來源，限制設備輸入影響的是俄國石油產業，保護的是美國消費者。

白宮聲明表示，「只要普亭繼續升級情勢，美國就會結合盟友夥伴持續增加（俄國所需付出的）成本。」

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