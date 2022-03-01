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直播中／拜登首次國情咨文：普亭要為侵略烏克蘭付出代價

「無路可退」 烏克蘭南部重要城市馬立波守軍坦承被圍

開戰Day7／烏克蘭南部城市赫爾松淪陷 200人喪命大多為平民

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭南部城市主要港口城市馬立波，攝於24日。當地守軍向外媒發訊，坦承他們已被俄軍包圍。美聯社
烏克蘭南部城市主要港口城市馬立波，攝於24日。當地守軍向外媒發訊，坦承他們已被俄軍包圍。美聯社

美東時間 21:56更新

BBC報導，烏克蘭南部城市赫爾松（Kherson）已經被俄羅斯軍隊攻陷。當地議會一名成員向BBC表示「共有200人喪命，其中大多是平民」。

赫爾松市長此前不斷呼籲國家政府和機構提供幫助，以確保包括食品和藥品等物資的運送以及傷員的疏散。

與此同時，烏克蘭西北部城市日托米爾（Zhytomyr）的救援人員一直在處理被飛彈擊中的住宅大樓火災，據悉目前有4人罹難。

美東時間 21:21更新

拜登發表演說 將對俄羅斯關閉領空

拜登於當地時間1日晚間9時首度發表國情咨文演說，並在演說中正式宣布，美國將加入盟友行列，對俄羅斯關閉領空。

美東時間 21:01更新

「無路可退」 烏克蘭南部重要城市馬立波守軍坦承被圍

烏克蘭南部城市重要港口城市、工業中心馬立波（Mariupol）守軍向外媒發訊，坦承已遭俄軍包圍，「無路可退」。

英國每日電訊報資深外交特派記者奧利芬特（Roland Oliphant）表示，他接獲1名烏克蘭士兵發來的訊息，稱「如果出了什麼事，別讓我們遭到遺忘。我們被包圍在馬立波了，無路可退」。

據悉，俄軍已切斷當地的電力供應，並且展開猛烈砲擊。

俄羅斯衛星通訊社稍早報導，俄羅斯國防部1日指烏東頓內次克武力的先遣部隊開抵頓內次克區邊界，和控制烏克蘭亞速海沿岸一帶的俄軍會合。俄羅斯國防部發言人強調，已經完全封鎖烏軍在亞速海（Azov Sea）的出口。

頓內次克武力副指揮官Eduard Basurin表示，俄軍跟他們會組織2條人道走廊，供馬立波居民疏散，將開放至2日為止。

烏克蘭 俄羅斯 頓內次克

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