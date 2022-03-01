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躲核戰？ 普亭把家人送到西伯利亞「地下城市」

俄羅斯以火箭攻擊基輔電視塔 5平民喪生

普亭把家人送到西伯利亞「地下城市」 俄學者：躲核戰

編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯總統普亭。歐新社
俄羅斯總統普亭。歐新社

隨著俄烏戰事愈演愈烈，俄國總統普亭已下令，戰略核武部隊進入最高警戒狀態，引發外界對核戰風險疑慮。英國每日郵報報導，俄羅斯教授、61歲的政治學家索洛維 （Valery Solovey）說，普亭已將他的家人移至西伯利亞一處「地下城市」，以躲避核戰威脅。

報導指出，索洛維發布影片說，普亭的家人已在周末被疏散到一個為核戰而準備的特殊掩體，該地下碉堡位在俄羅斯聯邦的阿爾泰共和國山區地底，「事實上，它不只是一個碉堡，而是一座地下城市，配備最新科技」。索洛維警告，「總統將家人送到這個地下碉堡代表什麼？我希望你能理解其中含意」。

索洛維聲稱，自己在克里姆林宮內部有人脈。他所指的核掩體，據信是大約十年前由能源巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司在阿爾泰共和國山區建造的一座龐大鄉間別墅。該地區是西伯利亞與蒙古、中國及哈薩克的接壤地區。

觀察家曾指出，該別墅周圍有多個通風點，還有高壓電線通往一個超級現代的110千伏特變電站，足以為一個小城市供電。

索洛維沒有透露被送往掩體的普亭家人有誰，但他此前曾聲稱，38歲的奧運金牌體操選手卡巴耶娃 （Alina Kabaeva）是普亭的秘密情人，並稱她是 「普亭真正的家人，有能力影響他的決定」。

此外，普亭有兩名已成年女兒，36歲長女沃倫索娃（Maria Vorontsova）是一名遺傳學家，35歲的次女提霍諾娃（Katerina Tikhonova） 是一名舞蹈家出身的數學家。另外據稱還有一名18歲私生女羅佐娃 （Luiza Rozova）。

普亭 俄羅斯 哈薩克

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