俄烏戰爭啟示：歐洲欲擺脫能源箝制 核電成選項

若干國家開始思考包括核能在內的新能源策略，以求擺脫俄國以能源為武器、箝制歐洲的困境。(路透)

歐洲長久以來以環境保護為由，致力發展綠電，杜絕煤電，也不鼓勵核電，對俄羅斯天然氣 的仰賴程度已經超過歐洲整體需求的1/3。若干國家開始思考包括核能在內的新能源策略，以求擺脫俄國以能源為武器、箝制歐洲的困境。

在這次俄烏戰爭中，由於俄羅斯天然氣在歐洲的主要進口與銷售國德國 與義大利因擔憂把俄國銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，會讓歐洲無法採購俄國的天然氣與石油，造成能源危機，因此沒有在第一時間同意對俄國祭出上述制裁。

事實上，俄羅斯也明白歐洲對於俄國能源的過度依賴，這將有機會讓俄羅斯箝制歐洲，以利圖謀俄羅斯大帝國之夢。

根據歐盟能源機管機構合作署的資料顯示，德國約有一半的天然氣從俄羅斯進口，義大利對俄羅斯的能源仰賴也高達46%。法國則是以核能發電為主，天然氣為輔，並從挪威進口天然氣，從俄羅斯進口的天然氣只占24%。

西班牙天然氣的貿易夥伴為阿爾及利亞和美國。英國處於不同的地理位置，其中超過一半的天然氣供應主要來自國內，其餘則是從挪威和卡達進口。

烏克蘭因與俄羅斯在克里米亞發生武裝衝突後，已於2015年拒絕直接向俄羅斯採購天然氣，寧可以較昂貴的價格從歐盟進口。美國則是以環境保護為由，禁止國內開採頁岩油，轉而向俄羅斯採購天然氣。

由於各國不同的能源策略，導致國際社會無法有力遏阻俄烏戰爭延燒。

德國過去因為2011年日本福島核災而通過「原子能源法」（Atomic Energy Act），拒絕發展核能，但近日也由於俄烏戰爭，開始有越來越多人呼籲德國必須發展其他能源，甚至是核電。

波蘭目前有40%的天然氣仰賴俄羅斯，因為過去的歷史教訓，波蘭不願過度仰賴俄羅斯或德國，也積極想要推動核能，但目前遭到德國以環境保護法為由，認為波蘭建設所在地會造成河川污染且河川流經德國，拒絕波蘭發展核電。

波蘭原子論壇基金會（Atomic Forum Foundation）主席科蘇克（Łukasz Koszuk）認為，僅靠再生能源是不夠的，「當沒有風吹或太陽不明亮時，我們就沒有穩定的能源。但若持續投資天然氣將會是一個錯誤，我們將受制於俄羅斯，烏克蘭與俄羅斯的戰爭就是最好的例子」。

根據科蘇克（ Łukasz Koszuk）的說法，波蘭需要開發可再生能源，但要與核能相結合，只有這樣的模式才能為波蘭提供安全、清潔，低碳排的能源。

他說：「我們應該盡一切努力加快建設波蘭核電站。科學家正在研究處理核燃料的解決方案，並且已經有解決方法允許在反應爐運行和生產新燃料期間，回收未使用的鈾和鈽。」

值得注意的是，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行後的經濟反彈造成工廠提高產量，推高對能源的需求。歐洲也面臨來自世界其他地區的天然氣競爭。

近幾十年來，亞洲和中東等地對天然氣的需求急劇上升，這對天然氣市場產生連鎖反應。當市場對天然氣的需求越高時，供應往往會轉移到亞洲。

此外，俄羅斯一直在擴大對中國的天然氣出口，並於6 月在中國遠東地區開設了一座天然氣加工廠，預計將成為世界上最大的天然氣加工廠之一。到時候俄羅斯與中國想要藉由天然氣稱霸世界的野心，恐怕會越來越難阻擋。