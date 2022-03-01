俄外長在聯合國透過影片發言 逾百名外交官離場抗議

聯合國許多外交人員在俄國外交部長拉夫洛夫發表演說時，紛紛起身直接離開現場。(美聯社)

俄羅斯 外交部長拉夫洛夫今天在聯合國 會議發言期間，二度遭到外交杯葛，各國大使及特使等100多名外交官集體退席，以表達對俄羅斯入侵烏克蘭 的抗議。

影片來源：YouTube NBC News

採訪聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）的法新社記者表示，拉夫洛夫（Sergei Lavrov）演講的預錄影片開始播放時，外交官們紛紛離場，以向俄方表示抗議。

發起杯葛活動的烏克蘭駐日內瓦大使菲利潘科（Yevheniia Filipenko）告訴聚在會議廳外一面大型烏克蘭國旗周圍的人群：「非常感謝你們，對為獨立而戰的烏克蘭人表示很棒的支持。」

加拿大外長和丹麥外長在退席途中拿著黃藍兩色的烏克蘭國旗表達支持。丹麥外長菲利彭科說：「為了正為國家獨立性而戰的烏克蘭民眾，表現這個支持是重要的。」

法國代表邦納豐（Jerome Bonnafont）也說：「任何入侵都構成侵犯人權行為，會造成平民受害。重要的是，人權理事會透過這次行動表明，它與烏克蘭和烏克蘭人民團結一致。」

不到1小時前，在聯合國的裁減軍備會議（Conference on Disarmament）上，拉夫洛夫的演說影片才剛開始播放，現場外交人員也幾乎清空了整個會議廳。

這些外交官走出去後，聚集在會議廳外的烏克蘭國旗前方，開始大聲鼓掌。

廳內只剩下葉門、敘利亞、委內瑞拉、突尼西亞代表等寥寥數人，坐在原位聆聽演說。

拉夫羅夫原訂今天前往日內瓦，親自向聯合國裁軍機構和人權理事會發表談話，但他在出發前最後一刻宣布取消行程，因莫斯科不滿歐盟國家對其實施制裁。

在裁軍會議的視訊演說中，拉夫洛夫將危機歸咎於基輔，還指控烏克蘭企圖組裝核武。「我可以跟大家保證，身為國際社會中負責任的一員，俄方正採取所有必要措施，避免核武和相關技術在烏克蘭出現。」

俄國代表團2月28日表示，由於歐盟阻擋拉夫洛夫的航班飛行路線，他只得取消歐洲行程，改為線上演說。他指控歐洲提供致命性武器給烏克蘭，主導「恐俄」氛圍。