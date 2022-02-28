華爾街日報：華府要中國選邊站

華爾街日報報導，美國要逼中方對支持哪一方明確表態。圖為中國國家主席習近平（右）與俄羅斯總統普亭。（美聯社）

華爾街日報分析，中國在俄烏戰爭始終未表態譴責俄國 的入侵行動，似乎為低調支持俄國，如今美國正透過種種行動，要逼中方表態選邊站，並且感受到支持俄國的苦痛。

報導引述美國官員指出，西方國家對俄羅斯 時施制裁、以及在聯合國 大會上討論此議題的目的之一，是要讓中國對俄國入侵烏克蘭感到不安，以及分化北京與莫斯科的關係，同時也對中國釋放訊號，暗示中國若攻打台灣會面臨的後果。

華爾街日報指出，俄國全面入侵烏克蘭是一個迫使中國選邊站的良機：是要站在俄羅斯一邊、還是要維持與歐洲、美國和世界其他地區的重要經濟關係。

華府官員說，美國正利用國際論壇的機會，迫使北京對俄國的入侵行動公開表明立場。

例如，聯合國安理會5日表決要求俄國撤出烏克蘭決議案時，中方投下棄權票，招致美國批評。美國駐聯合國大格林菲爾德表示，投棄權票的國家相當於縱容「俄羅斯的侵略和無端行動」。

聯合國外交官表示，美國本周正推動聯合國大會就一項類似的決議案進行辯論，以分化中俄關係。聯合國人權理事會本周在日內瓦舉行的會議，是美國達成此目標的另一個機會。

美國也正在觀察中國金融機構會否試圖彌補俄羅斯籌資管道不足的影響，或是中國科技公司會否試圖規避對俄羅斯出口的新限制。美國官員說，若中企和銀行試圖幫助俄國，那麼針對俄國實施的懲罰性經濟措施，尤其是對某些技術的出口管制，可能會令北京傷筋動骨。

華府官員也說，美國及其歐洲盟友對俄羅斯所採取的制裁和其他措施，也是向中國釋放出的一個訊號，暗示北京若攻打台灣可能會面臨的情況。