我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：華府要中國選邊站

俄烏戰火蔓延 美國務院籲公民立即離開俄羅斯

華爾街日報：華府要中國選邊站

編譯林聰毅／綜合外電
華爾街日報報導，美國要逼中方對支持哪一方明確表態。圖為中國國家主席習近平（右）與俄羅斯總統普亭。（美聯社）
華爾街日報報導，美國要逼中方對支持哪一方明確表態。圖為中國國家主席習近平（右）與俄羅斯總統普亭。（美聯社）

華爾街日報分析，中國在俄烏戰爭始終未表態譴責俄國的入侵行動，似乎為低調支持俄國，如今美國正透過種種行動，要逼中方表態選邊站，並且感受到支持俄國的苦痛。

報導引述美國官員指出，西方國家對俄羅斯時施制裁、以及在聯合國大會上討論此議題的目的之一，是要讓中國對俄國入侵烏克蘭感到不安，以及分化北京與莫斯科的關係，同時也對中國釋放訊號，暗示中國若攻打台灣會面臨的後果。

華爾街日報指出，俄國全面入侵烏克蘭是一個迫使中國選邊站的良機：是要站在俄羅斯一邊、還是要維持與歐洲、美國和世界其他地區的重要經濟關係。

華府官員說，美國正利用國際論壇的機會，迫使北京對俄國的入侵行動公開表明立場。

例如，聯合國安理會5日表決要求俄國撤出烏克蘭決議案時，中方投下棄權票，招致美國批評。美國駐聯合國大格林菲爾德表示，投棄權票的國家相當於縱容「俄羅斯的侵略和無端行動」。

聯合國外交官表示，美國本周正推動聯合國大會就一項類似的決議案進行辯論，以分化中俄關係。聯合國人權理事會本周在日內瓦舉行的會議，是美國達成此目標的另一個機會。

美國也正在觀察中國金融機構會否試圖彌補俄羅斯籌資管道不足的影響，或是中國科技公司會否試圖規避對俄羅斯出口的新限制。美國官員說，若中企和銀行試圖幫助俄國，那麼針對俄國實施的懲罰性經濟措施，尤其是對某些技術的出口管制，可能會令北京傷筋動骨。

華府官員也說，美國及其歐洲盟友對俄羅斯所採取的制裁和其他措施，也是向中國釋放出的一個訊號，暗示北京若攻打台灣可能會面臨的情況。

俄國 俄羅斯 聯合國

上一則

福斯新聞網：澤倫斯基元首形象較量遠勝普亭

下一則

祭軍援制裁 歐官員：俄國讓歐盟前所未有團結覺醒

延伸閱讀

俄烏戰火蔓延 美國務院籲公民立即離開俄羅斯

俄烏戰火蔓延 美國務院籲公民立即離開俄羅斯
華府祭新制裁 禁美與俄羅斯央行進行交易

華府祭新制裁 禁美與俄羅斯央行進行交易
俄烏交戰 全球供應鏈面臨新問題

俄烏交戰 全球供應鏈面臨新問題
不再不痛不癢 西方新一波制裁重創俄羅斯經濟

不再不痛不癢 西方新一波制裁重創俄羅斯經濟

熱門新聞

莫斯科時間清晨5時50分，克里姆林宮無預警釋出緊急直播——俄國總統普亭，在全世界面前，正式宣布向烏克蘭政府宣戰。（截圖自俄羅斯24電視台）

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

2022-02-23 22:40
烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)。 美聯社

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

2022-02-27 08:23
基輔市中心附近，砲火中冒出火光與濃煙。路透

影／澤倫斯基問「為何攻擊幼稚園」 烏稱3500俄兵喪命

2022-02-26 03:15
圖沙耶夫（Magomed Tushaev)(左)。(取材自推特)

奉命殺澤倫斯基 俄特種部隊被烏殲滅 56輛戰車成碎片

2022-02-27 00:25
如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，拜登政府可能會加強制裁措施。（歐新社）

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

2022-02-22 19:35

烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰

2022-02-24 18:40

超人氣

更多 >
日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」
影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面

影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面
評／基輔為何久攻不下？俄失算這3點

評／基輔為何久攻不下？俄失算這3點
不斷更新／俄烏談判 烏方稱「會談已結束」 俄媒駁：現場無消息

不斷更新／俄烏談判 烏方稱「會談已結束」 俄媒駁：現場無消息
俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡

俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡