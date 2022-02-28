福斯新聞網：澤倫斯基元首形象較量遠勝普亭

福斯新聞網(Fox News)28日報導，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky，右)現身街頭，展現與平民百姓站在一起的決心，與目前處於隱遁狀態、自從對烏開戰後未曾公開露面的俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin，左)，成為強烈對比。美聯社

俄烏戰爭除了戰力拼鬥，兩國元首在國際社會之間也有一場無形的形象較量。福斯新聞網(Fox News)28日報導，烏克蘭 總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)現身街頭，展現與平民百姓站在一起的決心，與目前處於隱遁狀態、自從對烏開戰後未曾公開露面的俄羅斯 總統普亭 (Vladimir Putin)，成為強烈對比。

報導指出，儘管先前有消息傳出烏克蘭總統已經逃亡，但澤倫斯基在戰爭爆發後出現基輔(Kyiv)街頭的影片與照片，不但對烏克蘭軍民帶來凝聚信心，更贏得國際社會高度讚許。各國網友紛紛對澤倫斯基的膽識以及勇於面對威脅予以肯定。

俄羅斯出生的美國國防情報局(Defense Intelligence Agency，DIA)前任情報官瑞貝卡‧柯夫勒(Rebekah Koffler)接受福斯數位新聞(Fox News Digital)訪問時說：「澤倫斯基展現的形象對烏克蘭以及全世界來說，都是正面的。」

柯夫勒說，烏克蘭人把澤倫斯基視為無畏無懼的戰時領袖，留下來跟人民一起抗戰，即使冒著個人生命危險也在所不惜。

澤倫斯基的推特帳號不時發布更新，持續對各國領袖喊話，請求支持烏克蘭。44歲的澤倫斯基推特帳號目前有400萬追蹤粉絲。

美國中央情報局前任資深秘密行動官(Clandestine Services Officer)霍夫曼(Dan Hoffman)接受福斯數位新聞專訪時表示：「澤倫斯基正在做的，就是一名國家元首應有的表現，他設法跟全世界產生互動，爭取北約會員國與非北約會員國都能伸出援手。

霍夫曼說：「澤倫斯基知道此時此刻如何呈現自己，懂得怎麼發表簡潔有力但內容極有份量的策略聲明讓全世界聽到。」

福斯新聞網分析，俄烏戰爭開打之後，澤倫斯基的言行舉止與普亭形成明顯反差，69歲的普亭幾乎沒有公開露面，克里姆林宮過去幾天曾發布數量不多的普亭照片，包括普亭巡視俄羅斯國家太空中心(National Space Centre)預計興建地點，但官式照片影像內容卻缺乏澤倫斯基的靈活度。

霍夫曼說，在這場元首級的形象文宣角力中，普亭被澤淪斯基完全壓制，「滿丟臉的」。霍夫曼分析，若要在這場俄烏戰爭裡尋找困境中的一絲希望，就是看到澤倫斯基這個原本最不可能的人物，在最不可能的情況下，勇於挺身而出。

他說，澤倫斯基不是前英國首相邱吉爾(Winston Churchill)，成長過程中也不是出身於政治圈，可是當烏克蘭遇到國家歷史上空前艱難的關頭，卻勇敢站了出來。