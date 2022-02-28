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路透：拜登派遣特使團 明抵台展現支持

CNN：澤倫斯基獨力扭轉美國及歐洲對俄羅斯的態度

路透：拜登派遣特使團 明抵台展現支持

編譯李京倫／報導
前美國參謀首長聯席會議主席穆倫料將率拜登總統的特使團訪台。(Getty Images)
前美國參謀首長聯席會議主席穆倫料將率拜登總統的特使團訪台。(Getty Images)

路透從華府發出的獨家報導指出，美國總統拜登28日將派特使團訪問台灣，成員將包括卸任的美國國防與國安官員，料將由前美國參謀首長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）率團。

➤➤➤拜登派代表團1日訪台 台外交部證實

中央社華盛頓28日綜合外電報導

路透獨家報導，俄羅斯入侵烏克蘭之際，美國總統拜登（Joe Biden）政府一名高官表示，拜登今天將派一支由前國防及安全事務高官組成的代表團訪問台灣，傳達挺台訊息。

同時，台灣已提高警戒層級，謹防中國趁西方分心之際，做出不利台灣的舉動。

這支代表團由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）率領。穆倫是退役海軍上將，曾在前總統小布希（George W. Bush）和歐巴馬（Barack Obama）任內擔任參謀首長聯席會議主席。

根據上述要求匿名的高官，隨行者還包括小布希政府任內的副國安顧問歐蘇利文（Meghan O'Sullivan），以及歐巴馬政府任內的國防部次長佛洛諾伊（Michele Flournoy）。

這名官員告訴路透，代表團成員還包括前國家安全委員會（National Security Council）亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）和麥艾文（Evan Medeiros），美方將藉由這次行程，「展示我們持續堅定支持台灣」。

代表團預計於3月1日下午抵達台灣，並將待到2日傍晚，期間他們計畫拜會蔡英文總統、國防部長邱國正以及其他高層官員。

不過這名官員拒絕表示，訪台時機點是否受到俄國入侵烏克蘭影響。

另外，美國前總統川普任內的國務卿龐培歐（Mike Pompeo）也將於3月2至5日訪台，期間將拜會蔡英文。拜登政府拒絕評論龐培歐的訪台行程。

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