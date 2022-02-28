基輔等再傳爆炸聲 烏北大城住宅建築遭飛彈擊中

烏克蘭國家特別通訊和資訊保護服務表示，首都基輔（Kyiv）和主要城市哈爾科夫（Kharkiv）28日一早傳出爆炸聲響。圖為27日，一輛俄羅斯裝甲運兵車在哈爾科夫受損後被棄置。(美聯社)

俄羅斯 持續對烏克蘭 發動攻擊行動，烏克蘭國家特別通訊和資訊保護服務表示，首都基輔（Kyiv）和主要城市哈爾科夫（Kharkiv）今天一早傳出爆炸聲響。

路透報導，烏克蘭國家特別通訊和資訊保護服務（State Service of Special Communications and Information Protection）在社群媒體 應用軟體Telegram發布訊息說，之前幾小時，基輔一直靜悄悄。

國家特別通訊和資訊保護服務並發布另一則聲明表示，烏國北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）一棟住宅建築遭飛彈擊中，起火燃燒。

Yet another of Putin’s “high-precision” air strikes, this one colliding with a residential building in Chernihiv, according to the Ukrainian govt. Miraculously, no injuries were reported. https://t.co/4ezuTKo1Tu pic.twitter.com/ComsfYXtXg — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) February 28, 2022

烏克蘭陸軍指揮部也在臉書（Facebook）發文說，另一個北部城市日托米爾（Zhytomyr）昨夜至今早遭多枚飛彈襲擊。