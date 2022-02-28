我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

基輔等再傳爆炸聲 烏北大城住宅建築遭飛彈擊中

中央社／基輔28日綜合外電報導
烏克蘭國家特別通訊和資訊保護服務表示，首都基輔（Kyiv）和主要城市哈爾科夫（Kharkiv）28日一早傳出爆炸聲響。圖為27日，一輛俄羅斯裝甲運兵車在哈爾科夫受損後被棄置。(美聯社)
烏克蘭國家特別通訊和資訊保護服務表示，首都基輔（Kyiv）和主要城市哈爾科夫（Kharkiv）28日一早傳出爆炸聲響。圖為27日，一輛俄羅斯裝甲運兵車在哈爾科夫受損後被棄置。(美聯社)

俄羅斯持續對烏克蘭發動攻擊行動，烏克蘭國家特別通訊和資訊保護服務表示，首都基輔（Kyiv）和主要城市哈爾科夫（Kharkiv）今天一早傳出爆炸聲響。

路透報導，烏克蘭國家特別通訊和資訊保護服務（State Service of Special Communications and Information Protection）在社群媒體應用軟體Telegram發布訊息說，之前幾小時，基輔一直靜悄悄。

國家特別通訊和資訊保護服務並發布另一則聲明表示，烏國北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）一棟住宅建築遭飛彈擊中，起火燃燒。

烏克蘭陸軍指揮部也在臉書（Facebook）發文說，另一個北部城市日托米爾（Zhytomyr）昨夜至今早遭多枚飛彈襲擊。

烏克蘭 社群媒體 俄羅斯

上一則

俄攻烏受挫 美：俄擬改打包圍戰 平民傷亡恐更多

下一則

北京觀察／遠方有戰火…「烏心工作」成中國最流行新詞

延伸閱讀

開戰Day5／俄烏今談判 烏克蘭代表團已抵白俄羅斯

開戰Day5／俄烏今談判 烏克蘭代表團已抵白俄羅斯
白俄總統警告 不出3天烏克蘭戰爭「將變成絞肉機」

白俄總統警告 不出3天烏克蘭戰爭「將變成絞肉機」
烏克蘭軍方消息稱 白俄特種部隊登上飛機 戰事恐擴大

烏克蘭軍方消息稱 白俄特種部隊登上飛機 戰事恐擴大
烏志願民兵保家衛國 澤倫斯基：歡迎全球志士

烏志願民兵保家衛國 澤倫斯基：歡迎全球志士

熱門新聞

莫斯科時間清晨5時50分，克里姆林宮無預警釋出緊急直播——俄國總統普亭，在全世界面前，正式宣布向烏克蘭政府宣戰。（截圖自俄羅斯24電視台）

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

2022-02-23 22:40
基輔市中心附近，砲火中冒出火光與濃煙。路透

影／澤倫斯基問「為何攻擊幼稚園」 烏稱3500俄兵喪命

2022-02-26 03:15
圖沙耶夫（Magomed Tushaev)(左)。(取材自推特)

奉命殺澤倫斯基 俄特種部隊被烏殲滅 56輛戰車成碎片

2022-02-27 00:25
如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，拜登政府可能會加強制裁措施。（歐新社）

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

2022-02-22 19:35
烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)。 美聯社

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

2022-02-27 08:23

烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰

2022-02-24 18:40

超人氣

更多 >
烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降
谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主
日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」
俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡

俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡
影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面

影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面