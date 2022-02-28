俄攻烏受挫 美：俄擬改打包圍戰 平民傷亡恐更多

圖為烏克蘭邊境防衛隊員16日在基輔以北城市切爾尼戈夫的檢查哨駐守。(路透)

美國高階國防官員今天表示，俄羅斯 在烏克蘭 初步攻勢受挫，可能正在將其戰略轉向包圍戰；此人並指出，採取這一戰術，會增加民用設施受損以及平民傷亡發生的可能性。

路透報導，美國官員表示，俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）下令核子嚇阻部隊高度警戒之際，華府評估俄軍自24日以來的入侵行動僅取得有限進展，原因是烏克蘭軍隊頑強抵抗，以及計畫失敗，導致一些俄國部隊燃料與物資用罄。

這位不願具名的美國高階國防官員說，華府評估，俄羅斯迄今已向烏克蘭目標發射超過350枚飛彈，其中一些擊中民用基礎設施。不過，俄軍飛彈目前主要仍集中攻擊烏克蘭軍事目標。

這名官員舉俄軍對基輔以北城市切爾尼戈夫（Chernihiv）的進攻為例，點出初步跡象顯示俄羅斯可能正在採取包圍戰術；他並說，當採取這一戰術，會增加附帶損害發生的可能性，即造成非軍事人員死傷，或波及學校、醫院和民宅。

包圍戰術通常涉及包圍敵方陣地，切斷補給和逃生路線，接著由裝甲部隊、地面部隊和工兵組成的聯合部隊發動攻擊。

這位美國高階國防官員表示，俄羅斯軍隊下一步為何仍有待觀察，但初期跡象令人擔憂。

這名美國官員並說，普亭在俄國邊境附近部署的約1/3軍隊仍未進入烏克蘭；但最近幾天，莫斯科派遣進入烏克蘭的部隊數量迅速增加。

此外，這名美國官員表示，五角大廈是從普亭的電視轉播宣布，才得知俄國核子嚇阻部隊高度警戒一事，而非美國情報消息來源。他並說，儘管華府仍在收集相關資訊，但普亭的動作令人不安。