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國會暴亂現場 他抱走波洛西講台 男判刑75天

編譯周芳苑、柯立偉／綜合27日電
國會警察27日表示，在拜登總統3月1日於國會兩院聯席會議上發表國情咨文前，為防範可能的示威抗議活動，將於在國會重新設置圍籬。(美聯社)
國會警察27日表示，在拜登總統3月1日於國會兩院聯席會議上發表國情咨文前，為防範可能的示威抗議活動，將於在國會重新設置圍籬。(美聯社)

佛羅里達州一名男子在去年1月6日國會暴亂中，抱著眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)的講台，揮手微笑的留影在網上瘋傳，如今他已在日前被判處兩個多月監禁。

拜登發表咨文 國會擺設圍籬

另外，國會警察27日表示，在拜登總統3月1日於國會兩院聯席會議上發表國情咨文前，為防範可能的示威抗議活動，將於在國會重新設置圍籬；國會警察局長曼格(Tom Manger)表示，重設圍籬係出於「高度謹慎」的防範態度，且相關計畫與特勤局協商過；另外國防部預計也將部署700名不配槍的國民兵，協助交通管制。

佛州居民強納森(Adam Johnson)在國會暴亂期間，把講台搬至國會圓頂大廳中央拍照、假裝演講，回家後吹噓自己震驚網路、終於成名；檢察官稱，照片顯示當事人興高采烈，把政府財產視同己有。

聯邦地區法官沃爾頓(Reggie Walton)判強納森75天監禁、5000元罰款、200小時社區服務。

強納森對法官說，在波洛西講台上留影很愚蠢，但無惡意。

沃爾頓說，美國正走在危險道路上，許多公民認為可為所欲為、好讓心目中人選進白宮，正如在烏克蘭等國所看到的，若不阻止，將來也將走向那個處境。

強納森的律師要求緩刑一年；他說，強納森將講台從衣帽間搬出時並不知道那屬於波洛西所有。

強納森在暴亂兩天後被捕，去年11月對進入並留在禁止入內場地的指控認罪。

強納森與朋友飛往華盛頓特區參加「Stop the Steal」大遊行，得知國會大廈被攻破時便前往現場。

目前已有750多人因國會暴動被控相關罪行，其中200多人認罪，多是輕罪；今年至少100名被告被判刑，80多人將審判。

佛羅里達州強納森在去年1月6日國會暴動中，抱著眾院議長波洛西的講台，揮手微笑的留...
佛羅里達州強納森在去年1月6日國會暴動中，抱著眾院議長波洛西的講台，揮手微笑的留影在網上瘋傳，如今他已在日前被判處兩個多月監禁。(美聯社)
佛羅里達州強納森在去年1月6日國會暴動中，抱著眾院議長波洛西的講台，揮手微笑的留...
佛羅里達州強納森在去年1月6日國會暴動中，抱著眾院議長波洛西的講台，揮手微笑的留影在網上瘋傳，如今他已在日前被判處兩個多月監禁。(Getty Images）

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