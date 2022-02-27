烏克蘭外長：俄國軍事受挫才願談判 烏方寸土不讓

烏克蘭外長庫列巴表示，俄國是因軍事攻擊受挫，才放棄舉行會談的先決條件，如今烏方將參加會談看看俄方有何說法，但將寸土不讓。(美聯社)

烏克蘭 今天同意與揮軍入侵的俄羅斯談判後，外長庫列巴表示，俄國 是因軍事攻擊受挫，才放棄舉行會談的先決條件，如今烏方將參加會談看看俄方有何說法，但將寸土不讓。

庫列巴（Dmytro Kuleba）在新聞簡報會也表示，俄國總統普亭下令核武部隊進入高度警戒，是刻意挑在此時宣布，意圖在談判中對烏克蘭施壓。

他並重申：「我們不會投降，我們不會停止反抗，我們也不會放棄任何一寸領土。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）辦公室稍早宣布，願意在烏克蘭與白俄羅斯 交界、鄰近車諾比（Chernobyl）禁區之處，與俄羅斯進行雙方開戰迄今的首輪談判。

澤倫斯基辦公室透過聲明證實，「官員同意，烏克蘭代表團將在沒有預設條件的狀況下，在普里雅特河（Pripyat River）附近的烏克蘭與白俄羅斯邊界地區與俄羅斯代表團會面」。不過聲明並未提及雙方談判的具體地點及時間。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，俄國外交部表示，目前兩國尚未展開談判，但雙方的代表即將抵達談判地點。