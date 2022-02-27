我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏談判確定舉行 基輔市長：俄軍距首都僅20公里

普亭下令俄軍核子嚇阻部隊高度警戒

澤倫斯基與白俄總統通話 指責讓俄軍借道入侵

中央社莫斯科27日綜合外電報導
白俄領導人魯卡申柯。(美聯社)
白俄領導人魯卡申柯。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他曾與白俄羅斯總統魯卡申柯通話，指責白俄允許俄軍借道入侵。

由於俄羅斯對烏克蘭的部分軍事行動是從白俄羅斯境內發起，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天透過社群媒體Telegram表示，他已與白俄領導人魯卡申柯（Alexander Lukashenko）通話，指責對方讓俄軍進入其領土，但未進一步說明雙方對話細節。

澤倫斯基辦公室今天宣布，將在烏國與白俄羅斯交界、鄰近車諾比（Chernobyl）禁區之處與俄羅斯進行談判。

澤倫斯基辦公室透過聲明證實，「官員同意，烏克蘭代表團將在沒有預設條件的狀況下，在普里雅特河（Pripyat River）附近的烏克蘭與白俄羅斯邊界地區與俄羅斯代表團會面」。

美國有線電視新聞網（CNN）稍早報導，俄國派出的代表團負責人梅丁思基（Vladimir Medinsky）已向基輔下達「最後通牒」，稱代表團願意等待烏方決定是否同意談判，至當地時間27日下午3時（美東時間27日上午8時），「一旦收到烏方確認，代表團就會立刻出發與烏方會晤；但如果烏方拒絕談判，就要為流血事件負起全責。」

俄羅斯克里姆林宮稍早發布聲明稱，在以色列要求下，總統普亭與以國總理班奈特（Naftali Bennett）通話。普亭向班奈特說明了「保護頓巴斯（Donbas，烏克蘭東部的親俄分離主義地區）特別軍事行動的過程」，

班奈特則主動提議，讓以國在俄烏談判中充當調解人，「以阻止敵對行動發生」。

白俄羅斯 烏克蘭 普亭

上一則

俄烏談判確定舉行 基輔市長：俄軍距首都僅20公里

下一則

提前完婚 攜手入伍 烏國新婚夫妻：我們只想死前在一起

延伸閱讀

俄烏談判確定舉行 基輔市長：俄軍距首都僅20公里

俄烏談判確定舉行 基輔市長：俄軍距首都僅20公里
從演員蛻變為戰時英雄 澤倫斯基成烏克蘭團結象徵

從演員蛻變為戰時英雄 澤倫斯基成烏克蘭團結象徵
烏克蘭將組「國際軍團」？澤倫斯基號召全球志士抗俄

烏克蘭將組「國際軍團」？澤倫斯基號召全球志士抗俄
俄聲稱：已完全包圍烏克蘭南部和東南部2大城市

俄聲稱：已完全包圍烏克蘭南部和東南部2大城市

熱門新聞

代表中國參賽的美中混血滑雪明星谷愛凌18日成為第一位在單屆冬奧獨得三面自由式滑雪獎牌的女性選手，卻仍擺脫不了在美、中之間選邊的難題。（美聯社）

降為隊伍之光…谷愛凌的國籍選擇 反映華裔認同空間

2022-02-19 06:08
莫斯科時間清晨5時50分，克里姆林宮無預警釋出緊急直播——俄國總統普亭，在全世界面前，正式宣布向烏克蘭政府宣戰。（截圖自俄羅斯24電視台）

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

2022-02-23 22:40
基輔市中心附近，砲火中冒出火光與濃煙。路透

影／澤倫斯基問「為何攻擊幼稚園」 烏稱3500俄兵喪命

2022-02-26 03:15
中國國務委員兼外長王毅。(圖取自中國外交部網站)

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

2022-02-19 10:50
如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，拜登政府可能會加強制裁措施。（歐新社）

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

2022-02-22 19:35

烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰

2022-02-24 18:40

超人氣

更多 >
將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

奉命殺澤倫斯基 俄特種部隊被烏殲滅 56輛戰車成碎片

奉命殺澤倫斯基 俄特種部隊被烏殲滅 56輛戰車成碎片
愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動

愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動
俄衛生部外洩文件顯示 普亭準備犧牲5萬名俄軍

俄衛生部外洩文件顯示 普亭準備犧牲5萬名俄軍
俄烏戰爭 男網友喊烏克蘭美女「進口中國」下場慘了

俄烏戰爭 男網友喊烏克蘭美女「進口中國」下場慘了