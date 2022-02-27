俄烏談判確定舉行 基輔市長：俄軍距首都僅20公里

烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

英國天空新聞報導，烏克蘭 首都基輔市長克里欽科（Vitali Klitschko）在當地時間27日下午記者會表示，俄軍距離基輔僅20公里，甚至可能更近，「我們正為獨立、家庭和我們的世界而戰」。

英國天空新聞報導，烏克蘭總統澤倫斯基證實，俄國 與烏克蘭談判將在白俄羅斯 與烏國接壤邊境舉行。澤倫斯基辦公室發表聲明稱，俄烏雙方代表團將在普里皮亞季河（Pripyat River）附近「不預設條件」會面。另一項聲明指出，白俄總統魯卡申科「將對烏國代表團抵達、談判時與返國等期間，對於確保白俄領土所有飛機、直升機和飛彈留在地面負責」。

中央社基輔27日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基辦公室今天宣布，願意在烏克蘭與白俄羅斯交界、鄰近車諾比（Chernobyl）禁區之處，與俄羅斯進行雙方開戰迄今的首輪談判。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）辦公室透過聲明證實，「官員同意，烏克蘭代表團將在沒有預設條件的狀況下，在普里皮亞季河（Pripyat River）附近的烏克蘭與白俄羅斯邊界地區與俄羅斯代表團會面」。不過聲明並未提及雙方談判的具體地點及時間。

澤倫斯基辦公室還說，俄國總統普亭的盟友、白俄領導人魯卡申柯（Alexander Lukashenko）將「負責確保在烏克蘭代表團出發、談判和返回期間，部署在白俄領土的所有飛機、直升機和飛彈都會留在地面上」。

國際傳真社（Ifax）稍早引述俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說法報導，俄國代表團正在白俄東南部城市戈麥市（Gomel）等待烏方代表前往談判，但澤倫斯基痛批白俄是莫斯科入侵的「共犯」，並提議改在華沙（Warsaw）、布達佩斯（Budapest）、伊斯坦堡（Istanbul）等地與俄方談判。

美國有線電視新聞網（CNN）稍早則稱，俄國代表團負責人梅丁思基（Vladimir Medinsky）已向基輔下達「最後通牒」，稱代表團願意等待烏方決定是否前往白俄談判，至當地時間27日下午3時（美東時間27日上午8時），「一旦收到烏方確認，代表團就會立刻出發與烏方會晤；但如果烏方拒絕談判，就要為流血事件負起全責」。

中央社基輔27日綜合外電報導

烏克蘭承受俄羅斯攻勢第4天，首都基輔與第2大城哈爾科夫市宣布逐出市區的俄軍。此外，歐美宣布將把部分俄國銀行踢出SWIFT支付系統，西方多國也紛紛對俄國航班關閉領空。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）則發表電視演說，指控西方國家對俄羅斯的不友善動作，並表示他已下令國防首長，將俄羅斯的核子嚇阻部隊進入高度警戒。

不過，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）辦公室今天鬆口，將在烏國與白俄羅斯交界、鄰近車諾比（Chernobyl）禁區之處與俄羅斯進行談判。

基輔與第2大城哈爾科夫抗俄傳捷報

哈爾科夫市（Kharkiv）街頭今天爆發激烈戰鬥，機槍和爆炸聲大作，法新社記者目睹一輛俄軍裝甲車的殘骸正在悶燒，另有數輛裝甲車遭到棄置。

但烏方地區首長西涅古波夫（Oleh Sinegubov）隨後在社群媒體Telegram寫道：「我方已完全控制哈爾科夫。武裝部隊、警方與國防部隊正在努力，這座城市已完全逐出敵軍。」

首都基輔（Kyiv）也在抵抗俄軍攻勢，市長克里契科（Vitali Klitschko）透過Telegram頻道寫道，目前基輔市區已無俄軍；克里契科也提到，自攻擊發生以來，基輔共有31人罹難，包括9名平民，傷者共計106人。

不過莫斯科當局宣布，俄軍已「全面」包圍烏克蘭南部大城刻松（Kherson）以及東南部城市伯德揚斯克（Berdyansk）。

澤倫斯基控俄「種族滅絕」 狀告海牙國際法庭

烏克蘭總統澤倫斯基表示，當局已向海牙國際法庭提出訴訟，要求俄羅斯停止入侵。他還說俄軍正在轟炸烏國住宅區，痛批莫斯科的行為已逼近「種族滅絕」，敦促各國取消莫斯科在聯合國安理會的否決權。

根據聯合國機構，俄羅斯軍隊本週入侵烏克蘭後，至少有240名平民傷亡，其中64名平民被殺；且截至目前，俄軍行動已迫使超過36萬8000人逃離烏國。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valeriy Zaluzhny）則指出，已擊落俄羅斯圖波列夫22型（Tu-22）戰略轟炸機自白俄羅斯（俄國盟邦）境內發射的一枚巡弋飛彈。

俄軍損失逾4千兵力 普亭恐有進一步行動

烏克蘭國防部副部長馬烈爾（Hanna Malyar）表示，據估計「俄軍已在侵烏行動中損失約4300名兵力」，另有約146輛戰車、27架戰機和26架直升機遭摧毀。她補充，目前尚在釐清敵方損失正確數量。

烏克蘭情報文件顯示，俄羅斯入侵烏克蘭每日耗費150億英鎊，烏克蘭若力抗俄羅斯攻勢撐過10天，克里姆林宮恐怕必須進入談判。

前愛沙尼亞國防首長、歐洲議會議員特拉斯（Riho Terras）則推文稱，他看到一份烏克蘭情報文件，普亭對於入侵烏克蘭的軍事行動進展不順，大為「震怒」。

西方國家曾試圖以外交途徑解決烏俄衝突，但普亭最終選擇揮軍入侵烏克蘭。法國官員和分析家表示，普亭在這波危機中的所作所為，讓世界看見他的益發偏執與政治孤立。

現況仍不容樂觀。英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）稱俄烏戰爭恐怕將成長期戰，芬蘭外長哈維斯托（Pekka Haavisto）則警告普亭可能準備動用核武。

西方多國禁俄國航班進領空

因應俄國進犯烏克蘭，德國、義大利、比利時、荷蘭、芬蘭、丹麥、瑞典、冰島、法國、挪威、加拿大、西班牙當局陸續宣布針對俄國航班關閉領空。

先前已有捷克、波蘭和保加利亞等歐盟國家宣布，禁止俄國航班進入領空。

一名歐洲聯盟（EU）官員則證實，27日稍晚的歐盟外長會議將討論是否把歐盟禁飛令納入對俄制裁措施，正式決定「可能近期內」就會出爐。

歐美輪番祭制裁 將把若干俄銀行逐出SWIFT

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）形容，過去這週，俄國股市跌幅已超過30%，顯示制裁正在奏效。美國總統拜登政府高階官員表示，中國目前為止似乎並未出手協助俄羅斯規避制裁。

且新一波對俄制裁正等在後頭。德國、義大利、匈牙利一改過去保留態度，將與英美、歐洲、加拿大合作，把俄羅斯部分銀行踢出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統。七大工業國集團（G7）今天已宣布，西方盟邦決定切斷「特定俄羅斯銀行」使用該支付系統的管道。

日本首相岸田文雄還說，將捐1億美元緊急支援烏克蘭。

SWIFT總部位於比利時，是全球200多國數以千計金融機構使用的合作社，提供安全的跨境轉帳溝通體系。這個系統去年平均每天發送超過4200萬則訊息，相當於跨境高額支付約一半透過此平台。

被逐出SWIFT將使俄羅斯進入全球金融市場的管道受限，專家說，就和俄國網路被切斷感覺差不多。

私人企業也出手挺烏

俄國入侵烏克蘭，美國祭出制裁反制，包括台積電在內的全球電腦晶片業者已開始停止向俄國銷售。

一些私人企業也決定自行出手。谷歌（Google）成為最新一家阻止俄國官媒在其平台上獲利的美國科技巨擘，跟進子公司YouTube及臉書（Facebook）的類似作法。

此外，日本電商龍頭樂天集團（Rakuten）創辦人三木谷浩史表示，他將捐贈10億日圓給烏克蘭政府。

美國太空探索科技公司（SpaceX）億萬富翁創辦人馬斯克也說，旗下「星鏈」（Starlink）衛星寬頻服務已可在烏克蘭使用，而SpaceX正提供更多終端設備給烏克蘭。

俄烏開打局勢紛亂 德國大幅擴軍、北韓趁機射彈

因應俄國軍事威脅，德國決定打破禁忌大幅擴充軍力。總理蕭茲宣布，德國今年將編列1000億歐元特別預算，強化防衛力量和購買軍火，德國的國防預算未來每一年也將超過國內生產毛額（GDP）的2%，以打造更先進和強大的軍隊。

鑑於二戰慘痛教訓，德國向來抗拒北約盟國要求提高軍費，民意也不支持政府增加國防預算。蕭茲今天此舉，可說打破過去數十年來的禁忌。

另外，北韓今天上午發射一枚彈道飛彈，專家認為，北韓選在這時發射飛彈，是為向正集中於烏克蘭局勢的美國施加壓力，提升存在感，同時博取更多談判籌碼。