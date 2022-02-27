俄聲稱：已完全包圍烏克蘭南部和東南部2大城市
美東時間 02:48更新
俄羅斯27日聲稱，俄軍已完全包圍了烏克蘭南部和東南部地區的兩個大城市。
莫斯科表示，俄軍「完全」包圍了烏克蘭南部城市赫爾松(Kherson)和東南部的貝爾江斯克市(Berdyansk)。
俄羅斯國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)27日發表聲明說：「在過去的24小時，赫爾松和貝爾江斯克市已被俄羅斯武裝部隊完全封鎖。」
烏克蘭國會稍早表示，俄羅斯入侵者在赫爾松市向運送傷患的醫務人員開槍。
俄軍進入烏第2大城哈爾科夫 交戰政府軍
烏克蘭第二大城哈爾科夫(Kharkiv)所屬省分的省長西內古波夫(Oleh Sinegubov)表示，俄軍27日進入哈爾科夫，在街道上與烏軍交戰。
他說：「俄國輕武裝部隊突破防線，進入市中心。烏克蘭武裝部隊正在消滅敵人，我們要求平民不要外出。」
烏克蘭內政部長的顧問赫拉申科(Anton Herashchenko)在社群媒體上分享影片，顯示幾輛輕型軍車沿著一條街道行駛，另外還有一輛燃燒的戰車。
A destroyed Russian Tigr-M vehicle in #Kharkiv. pic.twitter.com/9CiPmdXjwr— AEROSINT Division PSF (@PSFAERO) February 27, 2022
上一則
FB留言