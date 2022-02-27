2華女遭槍殺 新墨州按摩店連續槍案 針對亞裔？

新墨州華人經營的「奇妙按摩店」1月遭到兩名歹徒搶劫殺人。(取自Google地圖)

過去一個月，新墨西哥州阿布奎基市(Albuquerque)亞裔 開的按摩店和水療館相繼發生兩起槍擊 案，導致兩名華裔 女子喪命，死者是「奇妙按摩店」(Wonderful Massage)的業主方思慧(Sihui Fang)，和「美人蕉水療館」(Canna Spa)的華裔女性。

兩起槍擊案相隔三周，阿布奎基市警方沒有說明作案動機，但不認為兩起槍殺是同一人所為，因為第二起槍案發生時，第一起槍殺的兇嫌已被拘捕。警方強調這是針對特定群體的作案，亞裔社區面臨威脅。

警方逮捕了與按摩店槍案有關的瑞維拉-拉米雷茲(Jorge Rivera-Ramirez)和赫南德茲(Juan Hernandez)，兩人均為18歲，被控試圖搶劫。他們在按摩店與方思慧交火，方思慧當場喪命，瑞維拉-拉米雷茲受傷後打電話求治，赫南德茲在警方趕到前逃離。

警方經調查發現，兩人都朝方思慧開了槍，他們均被控謀殺、綁架、使用致命武器持械搶劫、預謀和竄改證據等。

方思慧的伴侶亨斯坦(Rod Honstein)對警方說，他和方思慧早就擔憂會發生暴力事件，店裡約一年前曾發生一起強暴未遂，而該地區水療館的搶劫案在增加，於是他們在店裡準備槍枝自保。

按摩店的槍案發生後，阿布奎基市的亞裔群體開始警覺，第二次槍案後則感到恐慌，當地的亞裔商家聯合體表示，開店不應導致失去生命。

一名人士上周說，包括水療館在內的亞裔店鋪成為攻擊目標，是人們普遍認為店裡有大量現金，而且被攻擊後往往不聲張。

亞裔商家聯合體的志工主任克莉絲特兒·西阿札(Kristelle Siarza)說：「亞裔群體給人留下了順從、沉默、努力幹活和弱勢的刻板印象，從而導致發生一系列犯罪，從輕罪直至搶劫和殺人。」

西阿札認為，弱勢社區在舉報犯罪上有很多障礙，阿布奎基的越南難民很多，他們當中許多人因受到創傷而不願與執法部門打交道，其他亞裔不願報警可能是因為語言障礙、沒有求助的渠道，或是對移民身分與營業執照的擔憂。