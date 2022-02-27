奉命殺澤倫斯基 俄特種部隊被烏殲滅 56輛戰車成碎片

圖沙耶夫（Magomed Tushaev)(左)。(取材自推特)

被俄羅斯 總統普亭 派到烏克蘭 獵殺烏國總統澤倫斯基的車臣特種部隊26日慘遭烏軍殲滅，他們的56輛戰車隊在基輔東北部的霍斯托梅爾(Hostomel)附近被炸成碎片，烏軍並殺死車臣軍第二號人物、有「戰爭之王」之稱的圖沙耶夫（Magomed Tushaev)。

俄軍侵略烏克蘭的行動遭到重創，這支以野蠻暴力和侵犯人權聞名的武裝團體據說在扺達烏克蘭的第二天就被烏克蘭飛彈摧毀，目前不清楚有多少人死亡，數字可能會達到數百人。

被消滅的人中有圖沙耶夫，他是車臣國家元首卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)的精銳部隊、第141機動國民衛隊的指揮官。

圖沙耶夫還與卡德羅夫合影，可以看出他對車臣政權的重要性，該政權因追捕、折磨和殺害同性戀者而在西方聲名狼藉。

據說卡德羅夫甚至在烏克蘭森林裡探訪過這支精銳部隊。

這對普亭征服烏克蘭的行動造成了巨大的心理打擊。俄羅斯派出這群人去活捉或殺死烏克蘭總統澤倫斯基，他們深知這些戰士的殘暴名聲會讓被圍困的烏克蘭人更加恐懼。

每名戰士都得到了一疊卡片，上面有他們要獵殺的烏克蘭官員照片。但澤倫斯基依然屹立不倒，他已成為全球英雄。