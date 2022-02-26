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烏克蘭戰報#10：基輔守住第2夜 俄軍自爆的補給災難

賭城夜傳槍響 派對14人中彈 槍手還沒逮到

賭城夜傳槍響 派對14人中彈 槍手還沒逮到

編譯徐薏茹／綜合26日電
拉斯維加斯一家水煙館Glow Ultra Lounge & Restaurant，26日凌晨傳出槍案，警方在現場調查。(美聯社)
拉斯維加斯一家水煙館Glow Ultra Lounge & Restaurant，26日凌晨傳出槍案，警方在現場調查。(美聯社)

拉斯維加斯一家水煙館26日凌晨傳出槍擊事故，14人中彈，1人死亡、2人具生命危險，嫌犯目前仍未落網，此案仍在調查中。

根據警方報告，槍擊案發生於凌晨3時15分左右，當時水煙館內正在舉辦派對，期間兩人爆發衝突，隨後開槍交火，波及現場數人。

警方表示目前還未抓到嫌犯，調查仍在進行中，但當局認為對公眾安全不造成威脅。

案發地點為Manny's Glow Ultra Lounge & Restaurant，警方已封鎖現場並提供傷者止血帶及心肺復甦術救援。

傷者被送往當地幾間醫院，包括University Medical Center、Sunrise Hospital、Medical Center，其中一名男子上午10點左右去世，另兩人情況危急。

調查員正在辨認作案槍枝類型，警監科倫(Dori Koren)表示：「這是相當大的犯罪現場，所以需要時間調查，我們還未確定嫌犯使用哪種武器，及槍手是否為兩人，我們認為雙方發生交火，但仍在調查所有訊息。」「我可以保證他們(指嫌犯)會被逮捕，我們警局的兇殺組有全國最好的破案率。」

截至26日中午，購物廣場大半區域仍圍著封鎖線，水煙館前停著十幾輛車，警方仍在搜索證據，由於購物中心「Historic Commercial Center District」的停車場到處發現流彈，警方進一步擴大犯罪現場範圍。

幾位內華達州議員在推特上表達哀悼之意，參議員凱瑟琳·科爾特斯·馬斯托(Catherine Cortez Masto)發文：「我與這場悲劇的受害者同在，感謝執法人員以及第一線人員。」；眾議員迪娜·泰特思(Dina Titus) ：「我與受害者與他們的至親同在，也與昨晚水煙館中無意義槍擊事件中的所有傷者同在，我們必須有更多行動來終止槍枝暴力。」

槍擊 眾議員 內華達州

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