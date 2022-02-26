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拜登國情咨文在即 俄烏戰爭、通膨陰霾籠罩

中央社／葉華盛頓26日電
拜登。（美聯社）
拜登。（美聯社）

美國總統拜登3月1日將在國會發表國情咨文演說，暢談施政1年來的政績與未來展望，但在俄羅斯入侵烏克蘭造成國際緊張，以及40年來最嚴重通膨衝擊下，拜登的國情咨文陰霾籠罩。

在眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）的邀請下，拜登（Joe Biden）3月1日將於國會聯席會議發表國情咨文（State of the Union）演說。儘管去年4月28日也曾在國會發表演說，但國情咨文則是他上任後首次正式發表。

國情咨文是美國總統利用國會聯席會議機會，向國會與全國民眾闡述過去施政成績與擘劃國家發展藍圖的重要場合。然而，在俄羅斯軍事入侵烏克蘭與物價持續飆漲的雙重陰霾下，拜登的首場國情咨文注定烏雲罩頂。

平心而論，很少有美國總統像拜登這般對烏克蘭現況有深入且親身的了解與體驗。2014年克里米亞危機時，時任副總統的拜登多次造訪烏克蘭，居中斡旋局勢，還曾在烏克蘭國會發表演說。

當時的危機與今天發生的情況有驚人的相似之處，拜登確實也記取當年的教訓，並未重蹈當年的覆轍，但也未能獲致滿意的成果。

網路媒體Vox日前在報導中引述拜登的回憶錄指出，拜登當年擔任總統歐巴馬（Barack Obama）副手，高度關注烏克蘭民主，多次利用與歐巴馬私人午餐的機會勸增加對烏克蘭的武器援助，可惜總遭到歐巴馬悍然拒絕。

這一回，再次碰上烏克蘭危機，拜登記取教訓，從去年秋天起，隨著俄羅斯對烏克蘭的威脅持續升高，連同昨天深夜宣布的3.5億美元軍事援助資金，美國對烏克蘭提供總額高達10億美元的援助，提供烏克蘭反裝甲、彈藥、防彈衣等各種自我防衛武器。

美國的援助也確實發揮成效，軍事實力遠不及俄羅斯的烏克蘭在過去3天成功抵抗來自俄羅斯的攻擊，讓俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）吃鱉，也暫時守住烏克蘭，避免美國再涉入另一場不屬於他們的戰爭。

儘管拜登團隊仍不放棄外交途徑解決爭端，也尋求與國際盟友合作共同制裁俄羅斯，但這樣的努力並未反映在民調上。

哈佛大學美國政治研究中心與哈瑞斯民意調查（Harvard CAPS/Harris Poll）的最新民調顯示，59%受訪者認為普亭決定入侵烏克蘭是因為看清了拜登的弱點，甚至有62%的民眾認為若是仍由川普（Donald Trump）執政，俄羅斯不會入侵烏克蘭。

外交吃鱉，國內情勢也同樣難堪。美國1月消費者物價指數（CPI）大幅上升，通貨膨脹年增幅創40年來最高紀錄，民眾叫苦連天，油價更是飆漲，不少地區每加侖汽油漲到近4美元，逼近2008年金融風暴時的最高峰。

雪上加霜的是，對俄羅斯的制裁將使美國能源、物價將持續上揚，連拜登都不得不承認，「美國人民明白捍衛民主與自由，從來就不是沒有代價的…我不會假裝這是沒有痛苦的。」

烏克蘭 拜登 俄羅斯

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