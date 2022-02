18日,一艘俄國軍艦在黑海進行軍事演習。(美聯社)

烏克蘭 總統澤倫斯基26日稍早推文稱,土耳其已禁止俄國 軍艦通過黑海,並對土國表示感謝。然而,英國 衛報對此提出疑慮,稱俄國當局透過俄國國際文傳電訊社(Interfax)表示,他們沒有接到土耳其正式通知禁止俄國軍艦通過黑海。據信這篇推文可能是澤倫斯基要求土耳其採取行動,而非證實土國已經採取行動。

此外,根據1936年在瑞士簽署「蒙特勒關於海峽制度公約」(Montreux Convention Regarding the Regime of the Straits)內容,給予土耳其對伊斯坦島海峽與達達尼爾海峽控制權,並規定海軍船隻通行。該協定保證和平時期民用船隻自由通行權,但限制非黑海國家軍用船隻通行。此外,該協定允許來自黑海國家的船隻在戰時返回港口。如果土耳其真的禁止俄國軍艦通過達達尼爾海峽與伊斯坦堡海峽進入黑海,將違反公約規定。

