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基輔仍在烏控制下 澤倫斯基：可能最後看到我活著

烏克蘭基輔市區已傳出戰鬥聲響 澤倫斯基仍拒絕離開

記者林則宏／即時報導
面對俄羅斯的入侵，烏克蘭利沃夫的徵兵處總部，25日聚集數百人報名從軍。（截圖自央視新聞畫面）
面對俄羅斯的入侵，烏克蘭利沃夫的徵兵處總部，25日聚集數百人報名從軍。（截圖自央視新聞畫面）

根據中國央視新聞26日約9時許報導，烏克蘭首都基輔市區已經開始傳出槍聲等戰鬥聲響。稍早俄軍部隊換裝烏克蘭國民警察部隊的軍裝，並向駐守基輔西南方向的瓦西里科夫檢查站的烏軍射擊，俄軍部隊乘坐軍用卡車隨後而來。

央視新聞稍早的報導稱，根據烏克蘭武裝力量發布的消息，在基輔西南方向的瓦西里科夫地區正在進行激烈的戰鬥，俄軍意圖在這一地區實施空降。

烏克蘭武裝部隊總參謀部還宣布，當地時間26日凌晨，烏克蘭C-300防空導彈系統擊落了俄軍一架蘇-25攻擊機和一架直升機。

烏克蘭總統澤倫斯基在26日凌晨發表的電視談中說：「今夜將比白天更為艱難。我們國家的很多城市戰火紛飛：切爾尼戈夫、蘇梅、哈爾科夫、頓巴斯、烏克蘭南部的許多城市，還有—基輔，首都不能失守。」

根據美國及烏克蘭的消息，美國政府準備幫助澤倫斯基離開基輔，但截至目前，澤倫斯基仍拒絕離開。

當地時間2月25日，俄羅斯國防部發布消息稱，俄羅斯武裝力量自行動開始以來，共使211個烏克蘭軍事基礎設施癱瘓，包括17個指揮所、19台防空導彈系統以及39座雷達站。

此外，俄軍共擊毀67輛坦克和裝甲車、16台多管火箭系統和87輛軍車，擊落烏克蘭方面6架軍用飛機、1架直升機和5架無人機。俄羅斯國防部稱，目前已有相當數量、最近數周內西方國家向烏克蘭提供的武器裝備被繳獲。

烏克蘭 俄羅斯 國防部

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