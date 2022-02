影／基輔仍在烏控制下 澤倫斯基：可能最後看到我活著

烏克蘭 總統澤倫斯基25日晚間在基輔市中心發布一段自拍影片,誓言當俄軍向基輔推進時,自己會留下來並保衛基輔免受俄軍入侵。

澤倫斯基與總理、參謀長和其他高階幕僚站在總統府大樓外說,「我們全部都在這裡,我們的軍隊在這裡,社會公民也在這裡。我們全都在此捍衛我們的獨立、我們的國家。」

在此之前,澤倫斯基透過視訊會議對歐盟國家領袖們表示,「這可能是你們最後一次看到我活著。」

Ukrainian president Volodymyr Zelensky filmed himself outside the presidential administration in Kyiv to quash rumours circulated by Russian media that he fled. Zelensky proclaimed, "We are here. We are in Kyiv. We are defending Ukraine."



