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基輔仍在烏控制下 澤倫斯基：可能最後看到我活著

美國祭出的出口限制 將從這些層面制裁俄羅斯

影／基輔仍在烏控制下 澤倫斯基：可能最後看到我活著

編譯徐榆涵／即時報導
烏克蘭戰車防衛俄軍進攻。Getty Images
烏克蘭戰車防衛俄軍進攻。Getty Images

8:36PM更新

烏克蘭總統澤倫斯基25日晚間在基輔市中心發布一段自拍影片，誓言當俄軍向基輔推進時，自己會留下來並保衛基輔免受俄軍入侵。

澤倫斯基與總理、參謀長和其他高階幕僚站在總統府大樓外說，「我們全部都在這裡，我們的軍隊在這裡，社會公民也在這裡。我們全都在此捍衛我們的獨立、我們的國家。」

在此之前，澤倫斯基透過視訊會議對歐盟國家領袖們表示，「這可能是你們最後一次看到我活著。」

8:22PM更新／俄烏戰爭第3天 基輔再遭飛彈攻擊 仍在政府控制下

俄烏戰爭邁入第三天，截至目前，烏克蘭有一處發電廠起火、一處天然氣處理廠受損，以及車諾比核電廠遭到俄羅斯控制，各處街上都可以聽到槍聲。

BBC報導，烏克蘭當地時間25日晚上，首都基輔遭到飛彈攻擊，甚至有人看到俄國戰車開在基輔街上，但目前基輔仍處於政府控制之下、尚未淪陷。

烏克蘭總統澤倫斯基敦促全民抵抗俄羅斯入侵，向平民發相數千件武器，並發布有關如何製造土製汽油彈的說明。

烏克蘭表示，目前有137人在戰事中陣亡，俄羅斯方面則未承認有任何人死亡。

除了基輔外，靠近俄羅斯邊境的烏克蘭第二大成哈爾科夫也傳出巨大爆炸聲響，具有戰略意義的城市馬立波（Mariupol）也遭到俄軍襲擊。

數以萬計的烏克蘭民眾倉皇逃離家園，擔心隨時可能遭到戰火波及。

烏克蘭 俄羅斯 邊境

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