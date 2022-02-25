影／基輔仍在烏控制下 澤倫斯基：可能最後看到我活著

烏克蘭戰車防衛俄軍進攻。Getty Images

8:36PM更新

烏克蘭 總統澤倫斯基25日晚間在基輔市中心發布一段自拍影片，誓言當俄軍向基輔推進時，自己會留下來並保衛基輔免受俄軍入侵。

澤倫斯基與總理、參謀長和其他高階幕僚站在總統府大樓外說，「我們全部都在這裡，我們的軍隊在這裡，社會公民也在這裡。我們全都在此捍衛我們的獨立、我們的國家。」

在此之前，澤倫斯基透過視訊會議對歐盟國家領袖們表示，「這可能是你們最後一次看到我活著。」

Ukrainian president Volodymyr Zelensky filmed himself outside the presidential administration in Kyiv to quash rumours circulated by Russian media that he fled. Zelensky proclaimed, "We are here. We are in Kyiv. We are defending Ukraine."



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8:22PM更新／俄烏戰爭第3天 基輔再遭飛彈攻擊 仍在政府控制下

俄烏戰爭邁入第三天，截至目前，烏克蘭有一處發電廠起火、一處天然氣處理廠受損，以及車諾比核電廠遭到俄羅斯 控制，各處街上都可以聽到槍聲。

BBC報導，烏克蘭當地時間25日晚上，首都基輔遭到飛彈攻擊，甚至有人看到俄國戰車開在基輔街上，但目前基輔仍處於政府控制之下、尚未淪陷。

烏克蘭總統澤倫斯基敦促全民抵抗俄羅斯入侵，向平民發相數千件武器，並發布有關如何製造土製汽油彈的說明。

烏克蘭表示，目前有137人在戰事中陣亡，俄羅斯方面則未承認有任何人死亡。

除了基輔外，靠近俄羅斯邊境 的烏克蘭第二大成哈爾科夫也傳出巨大爆炸聲響，具有戰略意義的城市馬立波（Mariupol）也遭到俄軍襲擊。

數以萬計的烏克蘭民眾倉皇逃離家園，擔心隨時可能遭到戰火波及。