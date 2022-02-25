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美國祭出的出口限制 將從這些層面制裁俄羅斯

西方憂俄軍恐動用「炸彈之父」超級武器 導致人體蒸發

編譯田思怡／即時報導
烏克蘭首都基輔24日遭到俄軍飛彈攻擊，引起爆炸。圖／截自YouTube
烏克蘭首都基輔24日遭到俄軍飛彈攻擊，引起爆炸。圖／截自YouTube

西方官員25日警告說，如果俄軍對烏克蘭的攻擊陷入苦戰，他們可能會使用被稱為「炸彈之父」(father of all bombs)的超級武器，導致人體蒸發、內臟粉碎。

英國每日郵報報導，西方官員擔心，俄國總統普亭在盛怒之下可能會使用威力強大的空爆燃燒彈 (Thermobaric weapon)，來對付抵抗俄國入侵的烏克蘭人。

也有人擔心，俄軍在遭遇頑強反抗，以致進度落後時，可能以無差別砲彈攻擊，對平民進行恐怖攻擊。

空爆燃燒彈，也稱為真空炸彈，是一種高能爆炸物，利用大氣本身作為爆炸的一部分，是有史以來最強大的非核子武器之一，因此有「炸彈之父」之稱。

美國在2017年向阿富汗神學士組織投下一枚空爆燃燒彈，重達2萬1600磅，在距地面6英尺高的地方爆炸後，在地面留下一個300多公尺寬的大坑。

美國和蘇聯在1960年代研發出空爆燃燒彈。2007年9月，俄羅斯引爆了一枚史上最大的空爆燃燒彈，產生了相當於39.9噸炸藥的爆炸。

美國版本的空爆燃燒彈，據說每枚售價超過1600萬美元。

一名西方官員說：「我擔心的是，如果俄軍沒有達到他們預定的時間表和目標，將使用無差別暴力。他們不遵守西方軍隊所遵循的必要性、相稱性和法治原則。」

烏克蘭 俄國 阿富汗

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