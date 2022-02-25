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烏總統提議談判 俄外交部：隨時可能開始 但別甩花招

俄烏衝突 將對亞洲企業造成五大衝擊

編譯易起宇／綜合外電
俄羅斯對烏克蘭發動軍事攻擊，對亞洲企業來說影響最大的將是油價走高。 路透
俄羅斯對烏克蘭發動軍事攻擊，對亞洲企業來說影響最大的將是油價走高。 路透

俄羅斯總統普亭24日發動對烏克蘭的軍事攻擊。雖然亞洲企業和俄烏的往來，沒有歐洲企業那麼深厚，但亞洲企業也可能受到許多間接影響。

日經新聞報導，俄烏衝突對亞洲影響最大的就是油價，因此所有使用石油作為原料的企業，都將受到波及。在對俄國原油供應的擔憂下，美國西德州原油期貨價格24日漲破每桶100美元，為逾七年來首見。俄國是全球第二大石油出口國，僅次於沙烏地阿拉伯。

不僅如此，原油價格的攀高也可能進一步推升全球通膨，促使全球央行加速緊縮貨幣政策，影響風險性資產，尤其是對利率敏感的科技類股。

在運輸和觀光業。對俄烏衝突空域的擔憂已影響到亞洲航空公司。日本航空（JAL）24日罕見地取消一班從東京飛往莫斯科的班機，並表示該公司無法確定飛機是否能夠安全飛行。

再來是資訊科技（IT）產業。烏克蘭現已崛起成為東歐成長中的科技中心。許多外國企業都在該國設有據點或擁有海外發展夥伴，以利用該國受過教育、但成本相對低廉的勞動力。

日本日立集團（Hitachi）的美國子公司GlobalLogic在烏克蘭約有7,200名員工。隨著該國局勢緊張升溫，日立已為這些員工安排撤離計畫。

接著是食品業。烏克蘭是小麥、玉米等其他農作物的主要出口國。雖然烏國這些產品主要銷往歐洲，但供應鏈的可能中斷將會拉抬普遍作物價格，衝擊到亞洲的企業和消費者。

聯合國糧農組織（FAO）彙整的糧價指數1月達到135.7，遠高於一年前的113.5。過去幾周，許多亞洲食品公司都已宣布漲價，並表示已難以吸收原料、物流和包裝成本的高漲。俄烏危機的複雜化將對亞洲食品製造商更造成重擔。

最後是晶片業。市調機構TrendForce表示，烏克蘭是許多半導體原料氣體的重要供應國，包括氖、氬、氪和氙，儘管烏國的供應中斷短期內不會對晶片製造造成影響，但整體的供應量減少「將可能導致價格走高，進而推升晶圓製造成本」。

烏克蘭 石油 油價

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