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英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人

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英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人

記者張文馨／華盛頓報導
俄國總統普亭。(Getty Images)
俄國總統普亭。(Getty Images)

4:11PM 更新

俄羅斯侵略烏克蘭引發世界各國制裁行動，英國、歐盟和美國25日先後宣布，制裁俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）個人，凍結其在該國的資產。

英國首相強生（Boris Johnson）25日首先在北約會議表示，將宣布制裁普亭與外長拉夫洛夫（Sergey Lavrov），並敦促其他國家領導人將俄國逐出跨國支付系統「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）。

路透報導，歐盟國家開會決定，制裁普亭與拉夫洛夫，凍結他們在歐洲的資產；德國宣布加入制裁行列，稱普亭和拉夫洛夫要為無辜烏克蘭民眾的死負責。

路透引述一名資深歐盟官員的說法報導，俄國領導人可能在歐洲沒有大量資產，但制裁行動是重要政治訊號。

到目前為止，歐盟制裁的國家領導人包含敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）和白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），普亭是第三人。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）下午在記者會表示，美國總統拜登與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）通過電話後，決定加入歐洲盟友的行列，制裁普亭、拉夫洛夫。

拜登前一天宣布美國的制裁行動時，尚未鬆口要制裁普亭個人，峰迴路轉突然在今天宣布制裁，莎奇表示，制裁普亭個人一直都在選項中，美國與歐洲盟友不斷在協調對俄羅斯的一致行動。

➤➤➤如何嚴懲普亭侵烏？克魯曼：用金融武器痛擊其要害

3:22PM更新／英國宣布將直接制裁普亭後 美國擬跟進

英國首相強生（Boris Johnson）25日在北約會議時表示，他將宣布制裁俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與外長拉夫洛夫（Sergey Lavrov），並敦促其他國家領導人將俄國逐出跨國支付系統「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）。

繼強生之後，美國匿名官員對多家美國媒體證實，最快今日就會宣布制裁普亭。

美國總統拜登24日宣布加碼制裁俄羅斯，一直放在制裁選項中的SWIFT卻不在這波制裁範圍內，俄羅斯暫時逃過被踢出SWIFT的命運；拜登加碼制裁俄國重要人士，也不包含普亭本人。

拜登為此備受質疑，他解釋，SWIFT一直都在制裁選項中，之所以這波沒制裁，是因歐洲國家有疑義。

另外，拜登數度迴避記者提問，不說明為何現在不制裁普亭本人。

英國首相強生。美聯社
英國首相強生。美聯社

拜登 普亭 俄羅斯

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