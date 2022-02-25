北約籲俄羅斯立即停火 啟動快速應變部隊捍衛安全

北約盟軍最高司令沃爾特斯上將。歐新社

北約（NATO）25日舉行峰會討論烏克蘭 局勢，秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會後表示，呼籲俄羅斯停止沒有意義的戰爭，立即停火，撤回在烏克蘭境內的軍隊，他也呼籲俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）重返談判桌，進行外交對話。

根據最新聲明，北約領導人強烈譴責俄羅斯在白俄羅斯 協助下，全面入侵烏克蘭；歐陸的和平已被從根本摧毀，全世界將確保俄羅斯與白俄羅斯為其行動負責，北約將持續與各方密切協調，討論制裁。

北約決定啟動多國聯合組成的「快速應變部隊」（NATO Response Force），由北約盟軍最高司令沃爾特斯上將（Tod Wolters）指揮，投入威嚇和防衛。

沃爾特斯透過聲明表示，北約已經啟動防禦計畫，準備應對突發事件，並確認北約領土的安全，包含透過快速應變部隊；北約正強化東部防禦，也會進行所有必要的部署，確保北約具有強大可信的嚇阻和防衛能力。

北大西洋公約第5條規定，一旦確認成員國受到攻擊，其他成員國將作出即時回應，被稱為「集體防禦」原則；北約快速應變部隊據此捍衛北約領土安全。

美國廣播公司（ABC）報導，這支部隊約4萬人，需要北約30個會員國都同意才能啟動，美國上月宣布，下令8500美軍待命，準備投入快速應變部隊運作。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，此舉不表示美國或北約部隊將進軍烏克蘭，這支部隊目前也還沒開始部署，但已經待命。