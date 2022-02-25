俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判

俄羅斯戰車25日攻進烏克蘭首都基輔，但隨後俄國表示，願與烏克蘭展開談判。圖為25日基輔街道散落飛機殘骸。美聯社

俄羅斯大軍及戰車今天攻進烏克蘭 首都基輔，距離國會大樓僅約10公里遠，但隨後情況出現轉機，俄國 方面已表示，願意與烏方展開談判。

中國國家主席習近平今天下午致電俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。據中國官媒報導，普亭表示，俄方願意同烏方展開高級別談判；習近平也表示，支持俄方與烏方透過談判解決問題。

俄烏將往明斯克進行談判

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）則在推特發文表示，他今天與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）會談，希望北約東歐會員國能夠提供協助，讓俄羅斯坐上談判桌。

俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）今天表示，總統普亭準備派代表團前往白俄羅斯 首都明斯克（Minsk），與烏克蘭進行談判。

烏克蘭：俄羅斯至少已有逾1000名軍人陣亡

俄軍入侵以來發動超過160次飛彈攻擊，包括短、中程彈道飛彈、巡弋飛彈及地對空飛彈，伴隨數十架次的軍機空襲。俄軍從白俄羅斯往南移動，以圖占領基輔北方一座機場。

烏克蘭國防部今天表示，俄羅斯至少已有逾1000名軍人陣亡。聯合國人權辦公室發言人發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）則指出，在烏克蘭至少127名平民傷亡，共25死、102傷。

美國再增派7000名美軍到歐洲

美國國防部宣布增派7000名美軍到歐洲，「他們將派駐德國，以讓北大西洋公約組織（NATO）盟邦安心，並遏阻俄羅斯侵略，準備好支援區域各項需求」。五角大廈官員說，他們預計近日啟程。

美國本月2日宣布派出2000名部隊人員到歐洲，11日宣布增派3000人，如今又加派7000人後，從美國派往歐洲的士兵人數增到1萬2000人。

然而美國總統拜登24日卻重申，華府在軍事上支持北約盟邦，但不會派美軍到烏克蘭出戰俄羅斯。烏克蘭不是北約會員國。

俄軍占領車諾比核電廠 烏克蘭監測輻射值上升

美國和烏克蘭官員表示，俄羅斯的目標是要佔領基輔，並推翻烏國現在的政府。俄國24日已拿下位於基輔北部的廢棄車諾比（Chernobyl）核電廠。部署在白俄羅斯的俄軍走的是開往基輔的捷徑，車諾比就在半道上。

烏克蘭核能機構25日表示，已記錄到廢棄的車諾比核電廠廠址輻射值上升。這座電廠已遭入侵的俄軍占領。

核能機構的專家並未透露確切的輻射值，只表示，這種變化是因放射性塵埃隨著這個地區的重型軍事裝備移動而揚起進入空氣中所致。

俄軍持續進逼 烏克蘭總統：我們只能靠自己捍衛國家

美國「新聞週刊」（Newsweek）引述3名美國官員表示，在俄軍持續進逼下，烏克蘭首都基輔恐在96小時內淪陷，烏克蘭領導層約在一周內垮台。

親近烏克蘭總統澤倫斯基政府的不具名消息人士也與美方評估看法相同，認為基輔可能在96小時內被包圍，但不認為澤倫斯基政府會垮台。

澤倫斯基於25日午夜發布一則簡短的影片，影片裡他鬍子未刮、身著T恤而非西裝，以烏克蘭語而非母語俄語發表談話，稱「根據可獲得的情資，敵人把我列為頭號目標，其次是我的家人，他們想藉消滅我們國家的領袖，從政治上摧毀烏克蘭」。

他也再次警告烏克蘭人別指望外國幫忙，「我們只能靠自己捍衛國家，有誰準備跟我們一同抗敵？老實說我看不到」。

俄軍入侵後盛傳澤倫斯基已外逃，他在影片裡闢謠並說自己仍留在基輔，家人也還在烏克蘭，但不願透露細節。華府方面，拜登政府表示知道澤倫斯基的下落，也與對方保持聯繫。

抗議民眾24日出現在東京、特拉維夫和紐約等城市的廣場和俄羅斯大使館外，譴責俄羅斯入侵烏克蘭。不過，1000多名試圖在俄羅斯這樣做的民眾被捕。

已知最早的抗議活動發生在美東時間今天凌晨1時左右的俄羅斯駐華盛頓大使館外，也就是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）宣布他發動軍事行動的3個小時之後。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，澤倫斯基24日發布全國軍事動員令，命令18歲至60歲男性公民禁止離境，為期90天，這項規定將在戒嚴期間持續有效。

動員令內容包括「徵募新兵、後備役軍人，將他們交付給烏克蘭武裝部隊的軍事單位、機構以及其他國家安全部門」，並指示烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine）在這段期間採取反間諜措施。

澤倫斯基表示，俄羅斯發動大規模入侵行動後，他的國家「孤軍奮戰」。他表示，24日有137名烏克蘭人陣亡，316人受傷。

聯合國承諾撥款2000萬美元 人道援助烏克蘭

聯合國秘書長24日表示，俄羅斯侵略烏克蘭的舉動令人無法接受、但非「不能逆轉」，他宣布撥款2000萬美元，擴大聯合國對烏克蘭緊急人道救援。

俄烏開戰，北京堅持以「對話、協商、談判」方式解決，但俄軍卻持續入侵，德國之聲報導，在外界希望中方明確表態時，中國外交部發言人華春瑩舌戰外媒記者，為中國可能的做法留餘地。

據德國之聲中文網，中國外交部24日的例行記者會上，外媒對北京在俄烏戰爭上的立場緊追不捨，但除了譴責美國，中國政府似乎尚未決定如何定調。

西恩潘前往烏克蘭會總統 拍攝俄國入侵紀錄片

烏克蘭總統府表示，美國演員兼導演西恩潘（Sean Penn）目前人在首都基輔，要拍攝一支有關俄羅斯入侵烏克蘭的紀錄片。澤倫斯基官方Instagram帳號限時動態張貼一段影片，可見西恩潘與澤倫斯基會談。

烏克蘭總統府在臉書（Facebook）網頁以烏克蘭文貼文寫道：「這名導演特別來到基輔，錄下烏克蘭現在發生的一切事情，並且以一名紀錄片製作人的身分，告訴全世界關於俄羅斯入侵我國的真相。」

據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，61歲的西恩潘是替製片公司Vice Studios製作紀錄片。

英國對俄羅斯實施歷來最大規模制裁

英國首相強生24日宣布對俄羅斯實施歷來最大規模制裁，對象包括銀行、俄羅斯總統普亭小圈子內的成員，另也實施若干出口限制，並支持將俄羅斯踢出SWIFT金融系統。

在英國的10項制裁方案中，政府將凍結俄羅斯數家大型銀行的資產，包括俄國第2大的國營VTB銀行；另也禁止俄羅斯大企業在英國籌資。自蘇聯於30年前瓦解以來，倫敦資本市場向來是俄羅斯企業在境外募資的重心。

英國的新一波制裁對象包括普亭的前女婿沙馬洛夫（Kirill Shamalov）。俄羅斯Promsvyazbank銀行董事長弗瑞德科夫（Pyotr Fradkov）也在制裁名單上，英國財政部指控他把這家銀行變成替國防產業效力的機構。

此外，英國禁止俄羅斯航空公司（Aeroflot）的飛機在英國降落；暫停對俄羅斯的軍民兩用出口許可；禁止出口若干高科技產品和採礦業所需設備。

其他國家也加入制裁行動 但敘利亞總統支持普亭

韓國總統文在寅24日表示，韓國將加入經濟制裁俄羅斯等國際社會的行動，但未明確說明韓國將採取的制裁措施。青瓦台與民溝通首席秘書朴洙賢25日接受媒體訪問說明，此番言論並不代表韓國考慮單獨對俄羅斯祭出制裁。

朴洙賢表示，當今世代並非獨自採取制裁就能達到效果，「美國與歐洲各國對俄羅斯進行制裁，與我們也相關，所以會自然而然地加入制裁行列」。

阿根廷總統針對俄羅斯進攻烏克蘭，於推特上呼籲各方不要使用武力，阿根廷外交部也要求居住烏克蘭當地阿根廷人進行撤離。

太平洋島國密克羅尼西亞聯邦25日宣布，由於俄羅斯對烏克蘭發動攻擊「無庸置疑的邪惡」，因此與俄國斷交，並警告唯有在俄國展現人性之「愛」時，才會重啟雙邊關係。

不過，敘利亞總統府今天發布聲明表示，總統阿塞德已致電俄國總統普亭表達支持。緬甸軍政府則稱，俄國入侵烏克蘭具正當性，展現莫斯科的世界強權地位。

烏克蘭內政部顧問赫拉先科（Anton Herashchenko）說，烏克蘭部隊25日清晨擊落飛越基輔上空的一架敵機，這架飛機之後墜毀撞及地面上的一棟民宅，導致這棟9層樓建築起火燃燒。

路透社報導，目前還不清楚這架飛機是否由人駕駛。赫拉先科在社群媒體Telegram上寫道，有一棟9層樓民宅起火。

烏克蘭內政部25日表示，俄羅斯在過去24小時轟炸了33個烏國民間地點。與此同時，俄國國防部指稱，俄軍已攻佔烏國位於黑海的蛇島，當地有82名烏國軍人投降。

英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭官員推文證實，俄羅斯部隊已進入基輔。社群媒體影片顯示，已有俄國戰車開在基輔街上。

烏克蘭國防部表示，俄國敵軍目前已推進至基輔奧伯隆區（Obolon），距離位於市中心的國會大廈僅約9公里之遠。

烏克蘭軍方今天發布推文，號召所有公民從軍，沒有年齡限制。

烏克蘭軍隊指揮官嘉陸虛金（Yuri Galushkin）在推特發表聲明指出：「烏克蘭今天需要一切。所有從軍程序都已簡化。只要帶著您的護照和身分證號碼就可以。沒有年齡限制。」

針對俄國的攻擊，抗議民眾今天出現在東京、特拉維夫和紐約等城市的廣場和俄羅斯大使館外，譴責俄羅斯入侵烏克蘭。不過，1000多名試圖在俄羅斯這樣做的民眾被捕。

與此同時，美國職籃NBA僅有的兩名烏克蘭球員藍恩（Alex Len）和米哈柳克（Sviatoslav Mykhailiuk）今天發表聲明，譴責俄羅斯入侵他們的家鄉。

俄羅斯男網一哥梅迪維夫（Daniil Medvedev）今天表示，得知祖國攻打烏克蘭及自己即將登上球王寶座，他的心情經歷了高低起伏的一天，但願能促進世界和平。