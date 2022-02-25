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俄軍步步逼近 上萬烏克蘭人湧入波蘭等北約鄰國

「戰到最後一滴血」旅外烏克蘭人返國對抗俄羅斯

記者顏伶如／綜合報導
就在大批烏克蘭百姓急忙逃往鄰國避難之際，某些旅居海外的烏克蘭人反而回到家鄉。圖為25日的基輔，烏克蘭士兵抵禦俄軍進攻。(美聯社)
就在大批烏克蘭百姓急忙逃往鄰國避難之際，某些旅居海外的烏克蘭人反而回到家鄉。圖為25日的基輔，烏克蘭士兵抵禦俄軍進攻。(美聯社)

俄羅斯軍隊進入烏克蘭首都基輔(Kyiv)，歐洲媒體報導紛紛傳出基輔街頭已出現巷戰。華盛頓郵報報導，就在大批烏克蘭百姓急忙逃往鄰國避難之際，某些旅居海外的烏克蘭人反而回到家鄉，誓死要跟俄軍「戰到最後一滴血」。

華盛頓郵報報導，烏克蘭邊境檢查站25日出現某些旅居海外的烏克蘭男子排隊等候入境，準備回到家鄉對抗俄羅斯侵略。

烏克蘭已宣布全國進入戒嚴，駐守邊境的烏克蘭軍隊25日已經禁止所有18歲至60歲年齡烏克蘭男子出境。烏克蘭國防部則呼籲基輔某個區域的居民自行動手製作汽油彈。

報導指出，22歲儲備軍人維克(Viktor)說，一接到動員令馬上從倫敦出發，先飛到捷克，然後透過陸路回到烏克蘭。他說：「我們要對俄羅斯反擊」。

維克受訪時也對國際社會支持薄弱表示失望。他說：「就連美國都背棄我們，他們的所作所為，我們永遠會記住。」

對於返國參戰，維克：「我會戰到最後一滴血。」

華盛頓郵報報導，某些烏克蘭人對於眼前狀況充滿無奈。54歲男子葛班科(Alexander Gorbenko)在烏克蘭舍吉尼(Shehyni)與波蘭梅迪卡(Medyka)交界的邊境檢查站與妻子及11歲女兒告別。他說，就算想要保家衛國，能做的也十分有限。

葛班科說：「我只有一把空氣步槍，提款機已經不能用，也沒有任何組織。」他表示：「我沒辦法做準備，沒辦法自己去買武器，這裡又不像美國。」

他說，會努力保衛國家與社區，可是很難做出更多。他表示：「軍隊裡根本很少有年輕人。軍人最後都是死路一條，就像頓巴斯(Donbas)的狀況一樣。」

位於基輔的歐洲地區特約記者豪爾(Neil Hauer)在推特發文寫道，俄羅斯特種部隊已經進入基輔市中心區，有消息傳出烏克蘭最高議會附近已經爆發戰爭。

歐洲自由電台(Radio Free Europe)報導，基輔街頭有穿著便服的烏克蘭民眾拿著AK-47突擊步槍，還有人帶著火箭推進榴彈(rocket-propelled grenade，RPG)。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksiy Reznikov)及烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內(Valery Zaluzhny)宣布，裝有彈藥的1萬8000把槍枝已經發放給基輔地區的後備役軍人。

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