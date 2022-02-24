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烏克蘭總統誓言留在基輔 俄軍在大城遇頑抗

世說新聞╱連線烏克蘭 華人躲地下 想跑沒處去

烏克蘭總統誓言留在基輔 俄軍在大城遇頑抗

中央社／華盛頓25日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

俄羅斯24日兵分多路入侵烏克蘭，有預測指烏國首都基輔恐96小時內陷落。烏克蘭總統澤倫斯基闢謠外逃，誓言自己會留在基輔，「我將留在首都，我的家人也都在烏克蘭」；分析師認為烏軍在基輔等大城仍有可為。

美國「新聞週刊」（Newsweek）引述3名美國官員表示，在俄軍持續進逼下，烏克蘭首都基輔恐在96小時內淪陷，之後烏克蘭很快就束手就擒。西方官員今天表示，俄軍已在烏克蘭徹底取得空中優勢，且持續逼近首都基輔，意圖對烏克蘭政府「斬首」。

「紐約時報」報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示俄軍滲透特工已進入基輔，而他與家人是俄國的頭號目標。

澤倫斯基於25日午夜發布一則簡短的影片，影片裡他鬍子未刮、身著T恤而非西裝，以烏克蘭語而非母語俄語發表談話，稱「根據可獲得的情資，敵人把我列為頭號目標，其次是我的家人，他們想藉消滅我們國家的領袖，從政治上摧毀烏克蘭」。

他也再次警告烏克蘭人別指望外國幫忙，「我們只能靠自己捍衛國家，有誰準備跟我們一同抗敵？老實說我看不到」。

俄軍入侵後盛傳澤倫斯基已外逃，他在影片裡闢謠並說自己仍留在基輔，家人也還在烏克蘭，但不願透露細節。華府方面，拜登政府表示知道澤倫斯基的下落，也與對方保持聯繫。

紐時另一報導指出，獨立的國安分析師們表示，侵烏俄軍在烏克蘭東、南面遇到的抵抗，沒有比在北面的基輔、哈爾科夫（Kharkiv）等大城遇到的強，目前烏軍在哈爾科夫的抵抗有成。

智庫「美國企業研究所」（AEI）專家凱根（Frederick W. Kagan）表示，目前看來俄軍打算包圍基輔，再朝哈爾科夫進軍，但遇到的抵抗似乎比他們原先預估的強。

一份詹氏國防評論（Janes Defense Review）的報導指出，從社群媒體相關資訊看，準備越過哈爾科夫的俄軍似乎被激戰拖住，「一些裝甲縱隊已遭伏擊」。

凱根表示烏軍撐得越久，烏國就有更多時間準備打游擊戰，讓俄國吃更多苦頭。普亭幾無給俄國民眾持久戰的心理準備，戰事拖得愈長就愈能損傷普亭的威信。

不過俄軍在烏克蘭東部與南部的進展遠為順利。戰場經驗較豐的俄軍多沿烏東頓巴斯（Donbas）的前線部署，開戰後他們繞過前線戰壕直奔防守方的後側，與此同時，從南面克里米亞的俄軍開始北上。

凱根認為守在頓巴斯的烏軍恐遭俄軍從後方打擊，戰線被迫整個反轉，進而被俄軍包抄。

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