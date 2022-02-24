我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱連線烏克蘭 華人躲地下 想跑沒處去

烏克蘭防空力量幾摧毀 俄防長：將發動新一輪攻勢

「不是代表我們發動的」 俄壓制異議 逮1700反戰示威者

編譯潘勛／綜合24日電
俄羅斯總統下令入侵烏克蘭後，俄境內多城示威，一些俄羅斯人不支持發動戰爭，政府壓抑反對聲音，已有至少1700人被捕。（歐新社）
俄羅斯總統下令入侵烏克蘭後，俄境內多城示威，一些俄羅斯人不支持發動戰爭，政府壓抑反對聲音，已有至少1700人被捕。（歐新社）

俄羅斯全面入侵烏克蘭不僅震撼西方，不少俄國人都大吃一驚，反對普亭總統發動的戰爭；抗議聲浪不僅在社群媒體滋長，俄國54座城市24日出現反戰示威者，政府不僅對反戰聲浪置若罔聞，還拘留大約1745人；幾位俄國名流在社媒上貼文指出，侵烏戰爭「不是代俄國人民發動的」，也指普亭令人羞愧。

美聯社24日報導，成千上百則俄國民眾貼文湧上社群媒體，譴責當局發動1979年阿富汗戰爭以來，規模最大的侵略烏克蘭軍事行動；莫斯科反對派活躍人士烏絲曼諾娃(Tatyana Usmanova)表示，自己早晨5時30分醒來，知曉侵烏戰爭已開打，以為自己還在作夢；「我向烏克蘭民眾請求寬恕，我們並沒投票給發動戰爭的那些人」。

空襲警報在烏克蘭首都基輔市響起，各大城市都傳出爆炸巨響，俄國民眾則在公開信上簽名，或到線上簽請願書，敦請克里姆林宮停止攻打行動；政治學者賈里亞莫夫(Abbas Gallyamov)指出，輿論及民眾對戰爭都感震驚。

由人權倡議人士帕諾瑪夫約夫(Lev Ponomavyov)發動的請願行動，前幾個小時內便取得15萬人以上簽名，到24日止再增加33萬多人支持；逾250名記者在公開信上署名譴責侵烏戰爭；另封公開信則由大約250名科學家簽名；第三封公開信簽字人則是莫斯科及其他城市議會194名議員。

但當局不吃這套，反在莫斯科等城市迅速撲滅異議聲浪；人權人士瑪麗亞‧利維諾維奇(Marina Litvinovich)在臉書發語音聲明，呼籲24日晚間發動大規模抗議，但她離開寓所不久便遭拘留；追蹤政治逮捕案件的人權團體OVD-Info指出，54座城市已有1745人被捕，其中至少957人是在莫斯科。

福斯新聞網(Fox News)報導，由線上分享視頻可知，在莫斯科及舊都聖彼得堡，都出現大批抗議群眾；莫斯科示威者高呼「不要戰爭」，在市中心遊行，但「俄羅斯調查委員會」(Investigative Committee)24日下午發布警告，提醒民眾抗議未經批准則違反法律，犯法者將被起訴，背負刑責。

新聞周刊(Newsweek)報導，俄國波羅的海岸城市加里寧格勒(Kaliningrad)、遠東港市海參威(Vladivostok)街上，都有人抗議侵烏戰爭；俄國內政部則強調，將動用一切必要手段，恢復公共秩序。

俄國 烏克蘭 社群媒體

上一則

川普再讚普亭侵烏「很精明」 白宮副發言人轟「豬」

下一則

油氣皆豐沛 俄將顛覆全球能源市場 足讓美歐經濟衰退

延伸閱讀

川普再讚普亭侵烏「很精明」 白宮副發言人轟「豬」

川普再讚普亭侵烏「很精明」 白宮副發言人轟「豬」
華府智庫學者：普亭攻烏預示威權反撲 台海開戰機率升

華府智庫學者：普亭攻烏預示威權反撲 台海開戰機率升
開戰後 普亭首接觸西方領袖…馬克宏致電 籲俄停止攻烏

開戰後 普亭首接觸西方領袖…馬克宏致電 籲俄停止攻烏
普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手

熱門新聞

代表中國參賽的美中混血滑雪明星谷愛凌18日成為第一位在單屆冬奧獨得三面自由式滑雪獎牌的女性選手，卻仍擺脫不了在美、中之間選邊的難題。（美聯社）

降為隊伍之光…谷愛凌的國籍選擇 反映華裔認同空間

2022-02-19 06:08
谷愛凌U型場地技巧資格賽，晉級決賽。(美聯社)

中國或美國？海理喊話 要求谷愛凌「選一邊」

2022-02-17 02:28
莫斯科時間清晨5時50分，克里姆林宮無預警釋出緊急直播——俄國總統普亭，在全世界面前，正式宣布向烏克蘭政府宣戰。（截圖自俄羅斯24電視台）

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

2022-02-23 22:40
比爾蓋茲表示，下一場流行病可能很快到來，呼籲各國政府及早投資相關技術。 路透

蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情

2022-02-19 08:14
中國國務委員兼外長王毅。(圖取自中國外交部網站)

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

2022-02-19 10:50
如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，拜登政府可能會加強制裁措施。（歐新社）

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

2022-02-22 19:35

超人氣

更多 >
黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」
俄烏戰火時間線／俄已發動203次襲擊 烏方稱40軍10平民喪生

俄烏戰火時間線／俄已發動203次襲擊 烏方稱40軍10平民喪生
美股狂跌將崩盤 ? 南加多位華裔專家提關鍵

美股狂跌將崩盤 ? 南加多位華裔專家提關鍵
放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」

俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」