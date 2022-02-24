「不是代表我們發動的」 俄壓制異議 逮1700反戰示威者

俄羅斯總統下令入侵烏克蘭後，俄境內多城示威，一些俄羅斯人不支持發動戰爭，政府壓抑反對聲音，已有至少1700人被捕。（歐新社）

俄羅斯全面入侵烏克蘭 不僅震撼西方，不少俄國 人都大吃一驚，反對普亭總統發動的戰爭；抗議聲浪不僅在社群媒體 滋長，俄國54座城市24日出現反戰示威者，政府不僅對反戰聲浪置若罔聞，還拘留大約1745人；幾位俄國名流在社媒上貼文指出，侵烏戰爭「不是代俄國人民發動的」，也指普亭令人羞愧。

美聯社24日報導，成千上百則俄國民眾貼文湧上社群媒體，譴責當局發動1979年阿富汗戰爭以來，規模最大的侵略烏克蘭軍事行動；莫斯科反對派活躍人士烏絲曼諾娃(Tatyana Usmanova)表示，自己早晨5時30分醒來，知曉侵烏戰爭已開打，以為自己還在作夢；「我向烏克蘭民眾請求寬恕，我們並沒投票給發動戰爭的那些人」。

空襲警報在烏克蘭首都基輔市響起，各大城市都傳出爆炸巨響，俄國民眾則在公開信上簽名，或到線上簽請願書，敦請克里姆林宮停止攻打行動；政治學者賈里亞莫夫(Abbas Gallyamov)指出，輿論及民眾對戰爭都感震驚。

由人權倡議人士帕諾瑪夫約夫(Lev Ponomavyov)發動的請願行動，前幾個小時內便取得15萬人以上簽名，到24日止再增加33萬多人支持；逾250名記者在公開信上署名譴責侵烏戰爭；另封公開信則由大約250名科學家簽名；第三封公開信簽字人則是莫斯科及其他城市議會194名議員。

但當局不吃這套，反在莫斯科等城市迅速撲滅異議聲浪；人權人士瑪麗亞‧利維諾維奇(Marina Litvinovich)在臉書發語音聲明，呼籲24日晚間發動大規模抗議，但她離開寓所不久便遭拘留；追蹤政治逮捕案件的人權團體OVD-Info指出，54座城市已有1745人被捕，其中至少957人是在莫斯科。

福斯新聞網(Fox News)報導，由線上分享視頻可知，在莫斯科及舊都聖彼得堡，都出現大批抗議群眾；莫斯科示威者高呼「不要戰爭」，在市中心遊行，但「俄羅斯調查委員會」(Investigative Committee)24日下午發布警告，提醒民眾抗議未經批准則違反法律，犯法者將被起訴，背負刑責。

新聞周刊(Newsweek)報導，俄國波羅的海岸城市加里寧格勒(Kaliningrad)、遠東港市海參威(Vladivostok)街上，都有人抗議侵烏戰爭；俄國內政部則強調，將動用一切必要手段，恢復公共秩序。