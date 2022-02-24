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世說新聞╱連線烏克蘭 華人躲地下 想跑沒處去

烏克蘭防空力量幾摧毀 俄防長：將發動新一輪攻勢

川普再讚普亭侵烏「很精明」 白宮副發言人轟「豬」

記者張文馨／華盛頓報導
前總統川普再度稱讚俄羅斯總統普亭侵略烏克蘭的舉動「精明」，白宮副發言人Andrew Bates轟川普和普亭「令人作嘔的豬」。（截屏自NBC News電視畫面）
前總統川普再度稱讚俄羅斯總統普亭侵略烏克蘭的舉動「精明」，白宮副發言人Andrew Bates轟川普和普亭「令人作嘔的豬」。（截屏自NBC News電視畫面）

俄羅斯24日對烏克蘭發動攻擊，前總統川普23日晚間稱俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)以價值兩美元的制裁接管一個國家，堪稱相當精明；白宮副發言人貝茲(Andrew Bates)推文抨擊，指川普和普亭是「兩隻噁心又可怕的豬」。

綜合國會山莊報(Hill)和華爾街日報報導，川普23日晚間在佛州海湖莊園(Mar-a-Lago resort)的一場募款活動上表示，若他還擔任總統，普亭不會入侵烏克蘭，川普在會中批評美國對俄羅斯制裁反而讓普亭發現拜登政府的軟弱、無能和愚鈍。

川普批評拜登處理不當，讓烏克蘭變成這樣，也抨擊美國制裁不痛不癢，讓普亭以價值兩美元的制裁接管烏克蘭。

貝茲在推特批評川普和拜登是「兩隻噁心又可怕的豬」，他們都討厭美國的立場，他們的每一項行動都是基於自己的弱點和不安，相互取暖慶祝無辜的人喪生。

共和黨聯邦眾議員麗茲・錢尼(Liz Cheney)表示，川普奉承普亭是在幫助美國的敵人，川普的利益與美國的利益似乎不一致。

聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)推文指川普稱讚普亭不令人意外但很可恥，普亭正是川普想成為的領導人，這點很少有共和黨人敢大聲說出來。

這已經是川普近日來第二度讚許普亭，他22日稱讚普亭靠著宣布烏克蘭境內兩分離地區為獨立國家的手法，蠶食烏克蘭，是「天才手法」；又說普亭下令「維和部隊」入侵烏克蘭境內，「多麼聰明」。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)日前回應，「對於稱讚普亭及其戰略的人，我們不會採信此人說法」。

普亭 川普 烏克蘭

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