烏克蘭防空力量幾摧毀殆盡 俄防長：將發動新一輪攻勢

烏克蘭 軍隊的防空力量據研判基本上已被摧毀殆盡,據報導,至少已有約10萬人逃離家園。

俄國通訊社國際文傳電訊社報導,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)已簽署總動員令。

俄烏兩軍正持續交火,俄軍正從北部、南部和東部多條戰線發動進攻。烏克蘭國防部 長列茲尼科夫(Oleksiy Reznikov)在臉書發文說,俄軍準備發動新一波攻擊,包括使用空降部隊。

列茲尼科夫說:「盧甘斯克和基輔以北的蘇梅(Sumy)的戰況激烈,南部戰事也打得很艱苦。」他說,烏克蘭軍隊已做好擊退俄軍新攻勢的準備,並正在使用「現代武器」。

這位情報官員說,俄軍正沿著第聶伯河兩岸向烏克蘭縱深推進,勢如破竹。俄軍還控制了烏克蘭幾個機場 。

這位官員說,儘管目前戰事還集中在該國的東部、南部和中部,但相信俄羅斯總統普丁的作戰目標是控制整個烏克蘭。莫斯科的終局料是推翻基輔現政府並建立親俄傀儡政權。

烏克蘭總統澤連斯基發誓捍衛國家,並和執政團隊堅守基輔。這位官員說,在俄軍奪取基輔的過程中,擁有300萬人口的古城基輔可能遭受極端暴力。

俄軍坦克據報在24日清晨抵達烏克蘭第二城市哈爾科夫(Kharkiv)郊區,並在緊鄰克里米亞北部的赫爾松(Херсон)與烏軍交戰。CNN轉播畫面顯示,俄軍24日午後就攻占基輔郊外遭到空襲的安諾托夫機場。

