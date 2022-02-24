烏克蘭防空力量幾摧毀殆盡 俄防長：將發動新一輪攻勢

彭博資訊報導，一位高級西方情報官員預估，烏克蘭軍隊的防空力量基本上已被摧毀殆盡。圖為烏克蘭戰車。（路透）

烏克蘭 軍隊的防空力量據研判基本上已被摧毀殆盡，據報導，至少已有約10萬人逃離家園。

俄國通訊社國際文傳電訊社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）已簽署總動員令。

俄烏兩軍正持續交火，俄軍正從北部、南部和東部多條戰線發動進攻。烏克蘭國防部 長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）在臉書發文說，俄軍準備發動新一波攻擊，包括使用空降部隊。

列茲尼科夫說：「盧甘斯克和基輔以北的蘇梅（Sumy）的戰況激烈，南部戰事也打得很艱苦。」他說，烏克蘭軍隊已做好擊退俄軍新攻勢的準備，並正在使用「現代武器」。

這位情報官員說，俄軍正沿著第聶伯河兩岸向烏克蘭縱深推進，勢如破竹。俄軍還控制了烏克蘭幾個機場 。

這位官員說，儘管目前戰事還集中在該國的東部、南部和中部，但相信俄羅斯總統普丁的作戰目標是控制整個烏克蘭。莫斯科的終局料是推翻基輔現政府並建立親俄傀儡政權。

烏克蘭總統澤連斯基發誓捍衛國家，並和執政團隊堅守基輔。這位官員說，在俄軍奪取基輔的過程中，擁有300萬人口的古城基輔可能遭受極端暴力。

俄軍坦克據報在24日清晨抵達烏克蘭第二城市哈爾科夫（Kharkiv）郊區，並在緊鄰克里米亞北部的赫爾松（Херсон）與烏軍交戰。CNN轉播畫面顯示，俄軍24日午後就攻占基輔郊外遭到空襲的安諾托夫機場。