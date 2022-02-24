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遭俄軍入侵 法新：烏克蘭至少68軍民喪生

中央社基輔24日綜合外電報導
圖為烏克蘭港口城市馬立波被炸毀的雷達與汽車。(美聯社)
圖為烏克蘭港口城市馬立波被炸毀的雷達與汽車。(美聯社)

俄羅斯烏克蘭發動陸海空全面入侵行動，據法新社統計，目前已有至少68名烏克蘭平民與軍人喪生；此外，烏克蘭邊防當局表示，俄軍已到達首都基輔周遭區域。

俄羅斯空襲烏克蘭全國各地的軍事設施，地面部隊從北部、南部和東部進犯，招致西方國家領導人譴責和大規模制裁的警告。

法新社根據多名烏克蘭官方消息人士說法統計，至少有68人喪生，包括軍人和平民。黑海港市敖德薩（Odessa）附近一個軍事基地遭空襲，造成18人死亡，是目前死者數最高的單一攻擊事件。

烏克蘭邊境防衛當局表示，俄軍已到達首都基輔周遭地區，並以格勒式（Grad）火箭砲攻擊政府機關。

路透社報導，烏克蘭警方和國家緊急服務機構表示，烏克蘭空軍抵禦俄國入侵之際，一架軍機被擊落，造成5人死亡。

烏克蘭官員並說，俄羅斯直升機攻擊了基輔附近的賀斯托梅（Gostomel）軍用機場，烏軍並將其中3架擊落。

另外，據路透社一名特派記者，位在基輔市中心的烏克蘭國防部情報總部附近上空冒出黑煙，不過總部建築似乎未遭破壞。

烏克蘭當局並指，在基輔外的布洛瓦利鎮（Brovary）遭遇一連串飛彈攻擊，至少6人身亡。

烏克蘭警方在基輔一處遭到砲擊處檢查。(美聯社)
烏克蘭警方在基輔一處遭到砲擊處檢查。(美聯社)

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