「黑暗的一天」西方國家領袖 一致譴責俄攻擊烏克蘭

俄國入侵烏克蘭，圖為基輔一名婦女抱著小孩躲進防空洞。(美聯社)

俄羅斯 對鄰國烏克蘭 發動軍事攻擊，全球領袖迅速譴責。西方各國矢言對莫斯科加強制裁，聯合國要求衝突立即停止。

美國總統拜登在俄羅斯發動攻擊後隨即發表聲明表示，全球都與烏克蘭人民同在，因為他們遭逢俄軍無端且無理的攻擊，普亭選擇一場有預謀的戰爭，將帶來災難性的死亡與人類苦難。他還說，世界會追究俄國 責任，美國與盟友與夥伴將以一致且果斷的方式做出回應。

聯合國秘書長古特瑞斯在安理會緊急會議結束後，對普亭直接懇求：「看在人道的份上，請把你的軍隊調回俄羅斯，別讓歐洲爆發本世紀以來最慘烈的戰爭。」他說，這是他上任來「最悲痛的一天」。

北約組織秘書長史托騰柏格強烈譴責俄國對烏克蘭發起魯莽且無端攻擊，置無數平民性命於險境。他指出，俄國行動嚴重違反國際法，也嚴重威脅歐洲安全。

歐盟執委會主席范德賴恩表示，歐盟將召開緊急高峰會，通過新措施制裁俄國，「將削弱俄國經濟基礎和現代化的能力」。

她說，此次「大規模」制裁「將針對俄國經濟的戰略性產業，阻止其取得關鍵技術和市場」，並「凍結在歐盟的俄國資產，阻止俄國銀行進出歐洲金融市場」。

德國總理蕭茲抨擊俄羅斯在烏克蘭的軍事行動是「赤裸裸違反」國際法，這是歐洲「黑暗的一天」。

蕭茲表示，德國以最嚴厲的言詞譴責普亭「無恥的行徑」，他已與烏克蘭總統澤倫斯基通話，表達德國和烏克蘭「完全團結一致」。

法國總統馬克宏要求俄國立即停止軍事行動，馬克宏說：「法國與烏克蘭人站在一起，正與夥伴和盟友共同努力來結束戰爭。」他更指出，俄羅斯侵略烏克蘭行動是歐洲和法國歷史上的轉折點，「過去的幽靈再次升起」。

英國首相強生對烏克蘭戰事感到震驚，「英國與盟友將做出果斷回應」。

日本首相岸田文雄表示，國際秩序不允許以力量片面改變現狀，日本強烈譴責俄國侵略行動，將與美國為首的國際社會聯手迅速因應。

美國駐聯合國大使托馬斯─格林菲爾德警告，俄羅斯入侵烏克蘭，可能造成多達五百萬人流離失所。她說：「根據我們的估計，如果俄國繼續這樣下去，將引發一場新難民危機」。