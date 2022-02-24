我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

中國將安排撤僑包機 緊急通知在烏公民登記

「黑暗的一天」西方國家領袖 一致譴責俄攻擊烏克蘭

華盛頓記者張文馨、國際組／綜合報導
俄國入侵烏克蘭，圖為基輔一名婦女抱著小孩躲進防空洞。(美聯社)
俄國入侵烏克蘭，圖為基輔一名婦女抱著小孩躲進防空洞。(美聯社)

俄羅斯對鄰國烏克蘭發動軍事攻擊，全球領袖迅速譴責。西方各國矢言對莫斯科加強制裁，聯合國要求衝突立即停止。

美國總統拜登在俄羅斯發動攻擊後隨即發表聲明表示，全球都與烏克蘭人民同在，因為他們遭逢俄軍無端且無理的攻擊，普亭選擇一場有預謀的戰爭，將帶來災難性的死亡與人類苦難。他還說，世界會追究俄國責任，美國與盟友與夥伴將以一致且果斷的方式做出回應。

聯合國秘書長古特瑞斯在安理會緊急會議結束後，對普亭直接懇求：「看在人道的份上，請把你的軍隊調回俄羅斯，別讓歐洲爆發本世紀以來最慘烈的戰爭。」他說，這是他上任來「最悲痛的一天」。

北約組織秘書長史托騰柏格強烈譴責俄國對烏克蘭發起魯莽且無端攻擊，置無數平民性命於險境。他指出，俄國行動嚴重違反國際法，也嚴重威脅歐洲安全。

歐盟執委會主席范德賴恩表示，歐盟將召開緊急高峰會，通過新措施制裁俄國，「將削弱俄國經濟基礎和現代化的能力」。

她說，此次「大規模」制裁「將針對俄國經濟的戰略性產業，阻止其取得關鍵技術和市場」，並「凍結在歐盟的俄國資產，阻止俄國銀行進出歐洲金融市場」。

德國總理蕭茲抨擊俄羅斯在烏克蘭的軍事行動是「赤裸裸違反」國際法，這是歐洲「黑暗的一天」。

蕭茲表示，德國以最嚴厲的言詞譴責普亭「無恥的行徑」，他已與烏克蘭總統澤倫斯基通話，表達德國和烏克蘭「完全團結一致」。

法國總統馬克宏要求俄國立即停止軍事行動，馬克宏說：「法國與烏克蘭人站在一起，正與夥伴和盟友共同努力來結束戰爭。」他更指出，俄羅斯侵略烏克蘭行動是歐洲和法國歷史上的轉折點，「過去的幽靈再次升起」。

英國首相強生對烏克蘭戰事感到震驚，「英國與盟友將做出果斷回應」。

日本首相岸田文雄表示，國際秩序不允許以力量片面改變現狀，日本強烈譴責俄國侵略行動，將與美國為首的國際社會聯手迅速因應。

美國駐聯合國大使托馬斯─格林菲爾德警告，俄羅斯入侵烏克蘭，可能造成多達五百萬人流離失所。她說：「根據我們的估計，如果俄國繼續這樣下去，將引發一場新難民危機」。

俄國進軍烏克蘭，全球領袖譴責，德國總理蕭茲表示，這是歐洲「黑暗的一天」。圖為烏國...
俄國進軍烏克蘭，全球領袖譴責，德國總理蕭茲表示，這是歐洲「黑暗的一天」。圖為烏國第二大城哈爾科夫的超市收銀機前擠滿準備結帳的民眾。（Getty Images）
各國領袖回應俄犯烏事件。製表／國際組
各國領袖回應俄犯烏事件。製表／國際組

俄國 烏克蘭 俄羅斯

上一則

世界OnAir／我是台灣人 我在烏克蘭 現正逃亡中

下一則

遭俄軍入侵 法新：烏克蘭至少68軍民喪生

延伸閱讀

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手
「普亭是侵略者」 拜登宣布對俄羅斯第2波制裁

「普亭是侵略者」 拜登宣布對俄羅斯第2波制裁
直播／拜登演說 未制裁普亭 對「聯中抗俄」說法不予置評

直播／拜登演說 未制裁普亭 對「聯中抗俄」說法不予置評
普亭改變歐洲格局 烏克蘭危機勝負尚未成定局

普亭改變歐洲格局 烏克蘭危機勝負尚未成定局

熱門新聞

代表中國參賽的美中混血滑雪明星谷愛凌18日成為第一位在單屆冬奧獨得三面自由式滑雪獎牌的女性選手，卻仍擺脫不了在美、中之間選邊的難題。（美聯社）

降為隊伍之光…谷愛凌的國籍選擇 反映華裔認同空間

2022-02-19 06:08
谷愛凌U型場地技巧資格賽，晉級決賽。(美聯社)

中國或美國？海理喊話 要求谷愛凌「選一邊」

2022-02-17 02:28
比爾蓋茲表示，下一場流行病可能很快到來，呼籲各國政府及早投資相關技術。 路透

蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情

2022-02-19 08:14
莫斯科時間清晨5時50分，克里姆林宮無預警釋出緊急直播——俄國總統普亭，在全世界面前，正式宣布向烏克蘭政府宣戰。（截圖自俄羅斯24電視台）

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

2022-02-23 22:40
如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，拜登政府可能會加強制裁措施。（歐新社）

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

2022-02-22 19:35
中國國務委員兼外長王毅。(圖取自中國外交部網站)

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

2022-02-19 10:50

超人氣

更多 >
黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」
俄烏戰火時間線／俄已發動203次襲擊 烏方稱40軍10平民喪生

俄烏戰火時間線／俄已發動203次襲擊 烏方稱40軍10平民喪生
被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒

被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒
美股狂跌將崩盤 ? 南加多位華裔專家提關鍵

美股狂跌將崩盤 ? 南加多位華裔專家提關鍵
俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」

俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」