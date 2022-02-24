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世界OnAir／我是台灣人 我在烏克蘭 現正逃亡中

世界新聞網何卓賢／報導
伊莉(Elizabeth/Yelyzaveta Mokra)和洪嘉成夫妻接受「世界OnAir」訪問。(視訊截圖)
伊莉(Elizabeth/Yelyzaveta Mokra)和洪嘉成夫妻接受「世界OnAir」訪問。(視訊截圖)

23日，俄羅斯總統普亭發表電視演說表示，俄國已決定在烏克蘭東部地區進行「特別軍事行動」，正式入侵烏克蘭。一夜間，烏克蘭民眾恐慌往西出逃，空襲和爆炸的畫面充斥社群媒體，全球地緣政治格局正被改寫。

到底我們應該怎麼理解俄羅斯跟烏克蘭的關係？歐美國家在這其中的角色是什麼？

本期節目請到目前人在烏克蘭的台灣男生洪嘉成和他的烏克蘭太太伊莉(Elizabeth/Yelyzaveta Mokra)。兩人目前已經遷移到了烏克蘭西南部一個靠近匈牙利、波蘭邊境的城市，暫時安全。

▼▼立即收聽▼▼

伊莉表示，在普亭23日發表電視演說的時候，是烏克蘭當地時間大約凌晨4點，當時他們仍在睡夢中。伊莉今早其實是被家人、同事和朋友的訊息和電話吵醒的。

「當時心裡非常害怕，坐在床上動彈不得，心裡想著：我們接下來會怎樣？我們要搬去哪裡？」

從今早到現在，整個烏克蘭充斥著防空警報的聲音。伊莉說，各個大城市都有傳出爆炸，不僅僅是士兵，也已經出現了平民死亡。 伊莉還有很多朋友目前在基輔，想要離開，但是自今早起擁堵的交通讓他們寸步難行。

伊莉與查爾斯在戰爭爆發前已從基輔搬家到烏克蘭西部小城暫避風頭，圖為伊莉在坐火車。...
伊莉與查爾斯在戰爭爆發前已從基輔搬家到烏克蘭西部小城暫避風頭，圖為伊莉在坐火車。(圖截取自伊莉洪嘉成YouTube頻道：The Royal Family / 查爾斯 & 伊莉)

伊莉的朋友和家人目前仍然處於難以相信戰爭爆發的狀態。她說，昨天還有朋友在基輔舉行生日派對，開心跳舞；才過一天，這些朋友就在避難所躲炸彈了。現在朋友們都安裝好了新的APP來保持聯繫，擔心一不小心網路和手機訊號就會被切斷。

洪嘉成、伊莉以及她父母四個人，早在戰爭爆發前就已經遷移到烏克蘭的西南方一個偏遠小城，靠近匈牙利、波蘭邊境，離利維夫(Lviv)大概兩個小時車程，目前還沒有聽到爆炸聲響，但是一直有防空警報。

對於接下來怎麼打算，洪嘉成希望他們繼續上路，而伊莉家人則認為，現在移動完全會被卡在路上，成為「難民」，但也不排除一有機會就繼續動身。

洪嘉成認為，俄羅斯就是想要攻打下基輔，讓烏克蘭總統投降。在他眼中，「第三次世界大戰已經開始」，他希望歐美國家正視俄羅斯的行動。他說，拜登明白美國已經在戰爭之中太長時間，也明白美國人並不想要參戰、讓美國士兵去送死。但他認為，如果美國不幫忙，烏克蘭馬上就會成為俄羅斯的一部分。

伊莉與查爾斯在戰爭爆發前已從基輔搬家到烏克蘭西部小城暫避風頭，圖為洪嘉成在火車上...
伊莉與查爾斯在戰爭爆發前已從基輔搬家到烏克蘭西部小城暫避風頭，圖為洪嘉成在火車上吃東西。(圖截取自伊莉洪嘉成YouTube頻道：The Royal Family / 查爾斯 & 伊莉)

洪嘉成還認為，現在國際社會正在密切關注俄羅斯局勢，熱衷於將俄羅斯+烏克蘭跟中國+台灣作對比。他擔心如果歐美不在此刻提供軍援給烏克蘭，會也給中國一個放心開戰的理由。

「因為如果他們(歐美)沒有做任何反應，就代表共產政權可以做任何他們想做的事情，那下一個被進攻的就是台灣。」

伊莉今天早些時候在兩人的YouTube頻道(The Royal Family / 查爾斯 & 伊莉)上傳視頻，呼籲美國盡快派遣軍隊幫助烏克蘭。她認為，國際社會，特別是歐盟和美國，對烏克蘭的幫助並不夠。在國際媒體報道中，總會提及歐美國家已經給烏克蘭提供了如軍備一類的幫助，但她認為拜登對俄羅斯的措辭以及最近的一系列經濟制裁「根本不夠」，因為經濟制裁並不能真正阻礙俄羅斯進攻烏克蘭。

伊莉表示，她希望歐盟和美國能夠「醒來」，幫助烏克蘭人民，不然的話，「整個世界都會有大麻煩」。

世界OnAir」是世界新聞網的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。

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