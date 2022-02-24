我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄軍拿下車諾比核災廠址 傳核廢料儲存設施遇襲

影／中國不撤僑 滯烏逾萬中國留學生陷恐慌 多人躲入防空洞

「普亭是侵略者」 拜登宣布對俄羅斯第2波制裁

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統拜登24日宣布對俄羅斯的第二波制裁，點名更多俄羅斯銀行和普亭親信。路透
美國總統拜登24日宣布對俄羅斯的第二波制裁，點名更多俄羅斯銀行和普亭親信。路透

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）24日拂曉下令，俄軍三路進攻烏克蘭，美國總統拜登24日在白宮說，「普亭是侵略者，普亭選擇開戰，他和他的國家要承受後果」，他宣布對俄羅斯的第二波制裁，點名更多俄羅斯銀行和普亭親信，但並未包含將俄羅斯逐出SWIFT以及制裁普亭個人。

影片來源：YouTube The White House

拜登表示，美國將制裁更多俄羅斯大型銀行，凍結他們所有在美資產；制裁俄羅斯重要人士及其家屬；切斷俄羅斯進口高科技商品和技術。

但是，美國一直放在制裁選項中的環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，不在這波制裁範圍內，俄羅斯暫且逃過被踢出SWIFT的命運，拜登加碼制裁俄國重要人士，不包含普亭本人。

拜登表示，制裁俄羅斯主要銀行的效果和將俄羅斯踢出SWIFT是一樣的，甚至前者效果更大，SWIFT一直都在制裁選項中，之所以不在這波制裁，因為歐洲國家有疑義；制裁普亭本人仍在選項中，但為何不是今天就制裁，拜登則數度迴避記者提問。

拜登表示，如今宣布的制裁超過以往任何時候，制裁俄羅斯背後有全球三分之二國家相助，這是很嚴重的制裁；對歐洲和世界各地的自由來說，現在都是危險時刻，美國挺身而出捍衛自由；若俄羅斯執迷不悟，美俄關係將完全破裂。

拜登說，普亭將被國際社會遺棄，他現在沒打算和普亭對話。

拜登說，北約將舉行30國峰會，討論下一步動作。

至於中國，記者詢問拜登是否會敦促中國加入西方陣營，共同孤立俄羅斯，拜登說，他現在不打算回應這個問題。

在拜登談話的同時，美聯社報導，美國政府23日驅逐俄羅斯駐美大使館第二號外交官（公使銜參贊），匿名官員表示，這次行動與俄羅斯侵略烏克蘭無關，而是報復俄羅斯在本月中旬驅逐美國駐俄大使館副館長。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）已下令增派7000美軍前往德國，作為北約軍事應對的一環；資深官員表示，這將會是一支兼具能力和執行力的裝甲旅戰鬥部隊，他們會進駐德國，強化北約防衛並抵禦俄羅斯侵略，預計近日就會就位。

俄羅斯 拜登 普亭

上一則

直播／拜登演說 未制裁普亭 對「聯中抗俄」說法不予置評

下一則

世界OnAir／我是台灣人 我在烏克蘭 現正逃亡中

延伸閱讀

直播／拜登演說 未制裁普亭 對「聯中抗俄」說法不予置評

直播／拜登演說 未制裁普亭 對「聯中抗俄」說法不予置評
普亭改變歐洲格局 烏克蘭危機勝負尚未成定局

普亭改變歐洲格局 烏克蘭危機勝負尚未成定局
普亭悍然入侵烏克蘭 拜登如何出招應對面臨考驗

普亭悍然入侵烏克蘭 拜登如何出招應對面臨考驗
新聞評論／俄經濟早與西方隔絕 拜登必須加碼制裁

新聞評論／俄經濟早與西方隔絕 拜登必須加碼制裁

熱門新聞

代表中國參賽的美中混血滑雪明星谷愛凌18日成為第一位在單屆冬奧獨得三面自由式滑雪獎牌的女性選手，卻仍擺脫不了在美、中之間選邊的難題。（美聯社）

降為隊伍之光…谷愛凌的國籍選擇 反映華裔認同空間

2022-02-19 06:08
谷愛凌U型場地技巧資格賽，晉級決賽。(美聯社)

中國或美國？海理喊話 要求谷愛凌「選一邊」

2022-02-17 02:28
比爾蓋茲表示，下一場流行病可能很快到來，呼籲各國政府及早投資相關技術。 路透

蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情

2022-02-19 08:14
莫斯科時間清晨5時50分，克里姆林宮無預警釋出緊急直播——俄國總統普亭，在全世界面前，正式宣布向烏克蘭政府宣戰。（截圖自俄羅斯24電視台）

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

2022-02-23 22:40
如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，拜登政府可能會加強制裁措施。（歐新社）

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

2022-02-22 19:35
中國國務委員兼外長王毅。(圖取自中國外交部網站)

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

2022-02-19 10:50

超人氣

更多 >
黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」
俄烏戰火時間線／俄已發動203次襲擊 烏方稱40軍10平民喪生

俄烏戰火時間線／俄已發動203次襲擊 烏方稱40軍10平民喪生
被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒

被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒
美股狂跌將崩盤 ? 南加多位華裔專家提關鍵

美股狂跌將崩盤 ? 南加多位華裔專家提關鍵
俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」

俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」