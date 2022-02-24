「普亭是侵略者」 拜登宣布對俄羅斯第2波制裁

美國總統拜登24日宣布對俄羅斯的第二波制裁，點名更多俄羅斯銀行和普亭親信。路透

俄羅斯 總統普亭 （Vladimir Putin）24日拂曉下令，俄軍三路進攻烏克蘭，美國總統拜登 24日在白宮說，「普亭是侵略者，普亭選擇開戰，他和他的國家要承受後果」，他宣布對俄羅斯的第二波制裁，點名更多俄羅斯銀行和普亭親信，但並未包含將俄羅斯逐出SWIFT以及制裁普亭個人。

影片來源：YouTube The White House

拜登表示，美國將制裁更多俄羅斯大型銀行，凍結他們所有在美資產；制裁俄羅斯重要人士及其家屬；切斷俄羅斯進口高科技商品和技術。

但是，美國一直放在制裁選項中的環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，不在這波制裁範圍內，俄羅斯暫且逃過被踢出SWIFT的命運，拜登加碼制裁俄國重要人士，不包含普亭本人。

拜登表示，制裁俄羅斯主要銀行的效果和將俄羅斯踢出SWIFT是一樣的，甚至前者效果更大，SWIFT一直都在制裁選項中，之所以不在這波制裁，因為歐洲國家有疑義；制裁普亭本人仍在選項中，但為何不是今天就制裁，拜登則數度迴避記者提問。

拜登表示，如今宣布的制裁超過以往任何時候，制裁俄羅斯背後有全球三分之二國家相助，這是很嚴重的制裁；對歐洲和世界各地的自由來說，現在都是危險時刻，美國挺身而出捍衛自由；若俄羅斯執迷不悟，美俄關係將完全破裂。

拜登說，普亭將被國際社會遺棄，他現在沒打算和普亭對話。

拜登說，北約將舉行30國峰會，討論下一步動作。

至於中國，記者詢問拜登是否會敦促中國加入西方陣營，共同孤立俄羅斯，拜登說，他現在不打算回應這個問題。

在拜登談話的同時，美聯社報導，美國政府23日驅逐俄羅斯駐美大使館第二號外交官（公使銜參贊），匿名官員表示，這次行動與俄羅斯侵略烏克蘭無關，而是報復俄羅斯在本月中旬驅逐美國駐俄大使館副館長。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）已下令增派7000美軍前往德國，作為北約軍事應對的一環；資深官員表示，這將會是一支兼具能力和執行力的裝甲旅戰鬥部隊，他們會進駐德國，強化北約防衛並抵禦俄羅斯侵略，預計近日就會就位。